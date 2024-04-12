Alkollü sürücü bayramı zehir etti

Alkollü Sürücü Kontrolden Çıktı

Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 06 KA 821 plakalı otomobil, Karabük Belediyesine ait E.U. tarafından yönetilen 34 DNC 802 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, V.D. yönetimindeki 23 HD 453 plakalı hafif ticari araca da çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.K., olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, sürücünün 225 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Acil Servisler ve Polis Olay Yerinde

Kaza, diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazada etrafa saçılan otomobil parçalarını toplarken, çarpışmaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Trafik Kazaları ve Alkol

Karabük’te yaşanan bu kaza, alkollü araç kullanımının yarattığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Trafik güvenliği uzmanları, sürücüleri alkol alımından sonra araç kullanmamaları konusunda uyarıyor. Karabük Polis Müdürlüğü, benzer kazaların önlenmesi adına denetimlerin artırılacağını belirtti.