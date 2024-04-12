Öğretmen Atama Bekleyenler Dikkat! MEB'den Müjdeli Haber Geliyor!

2024 Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Nisan ayının ortasına gelmemize rağmen MEB tarafından 2024 yılı öğretmen atamaları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından atama bekleyen öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müjdeli haberi bekliyor.

Bakan Tekin Ne Demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda, öğretmen atamalarının seçim sonrasına bırakılacağını belirtmişti. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kabine toplantısında atama sayısının netleşmesi ve takvimin açıklanması bekleniyor.

Atama Sayısı Ne Kadar Olacak?

MEB tarafından 2024 yılı için öngörülen atama sayısıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakta. Atamaların hangi branşlarda daha fazla olacağına dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

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