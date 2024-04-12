3 çocuk annesinden ayrı kaldı! Acı son

Sinop'un Sazlı Köyü, Soğuksu mevkiinde dün gece yaşanan trajik bir trafik kazasında, 3 çocuk annesi Zahide Çetin hayatını kaybetti. Zahide Çetin, aracın kontrolünü kaybeden sürücü C.K.'nın kızı olarak biliniyordu. Kazadan sürücü C.K. yara almadan kurtulurken, Çetin ailesi ve sevenleri büyük bir yasa boğuldu.

Kaza Detayları

Olay, yerel saat ile 21.00 sıralarında gerçekleşti. C.K. idaresindeki araç, Sazlı Köyü'nden Gerze ilçesine doğru hareket halindeyken Soğuksu'da kontrolden çıktı ve yol kenarına çarparak durabildi. Araç içinde bulunan Zahide Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, komşuları E.K. ise yaralandı. Yaralı E.K.'nın sağlık durumu hakkında yapılan son açıklamada, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Toplumun Acı Kaybı

Kazada yaşamını yitiren Zahide Çetin, bugün aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan kalabalık bir grup, Çetin'in ardından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Topluluk, Çetin'in çocukları ve ailesine destek olmak için bir araya geldi.