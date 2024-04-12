Motosiklet Tutkusu Genç Sürücünün Sonu Oldu

Kontrolden Çıkan Motosiklet Can Aldı

Bartın'da Çaydüzü Mahallesi'nde, şehir merkezi istikametine ilerlerken trajik bir motosiklet kazası meydana geldi. 24 yaşındaki genç sürücü Ömer Özyapı'nın kontrolündeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, Çayırlar Kavşağı yakınlarında orta refüje çarparak kontrolden çıktı. Yola savrulan motosiklet ve sürücüsü, metrelerce sürüklendi.

Bayram Sevinci Kederle Son Buldu

Bayram gezintisi için yola çıkan Özyapı, sevdiği motosikletiyle birlikte geçirdiği kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Genç sürücünün cenazesi, otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, sabah saatlerinde Çaydüzü Mahallesi'nde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosikletin hızla seyir halindeyken aniden orta refüje çarptığı ve ardından sürücünün yola fırladığı belirtildi. Olay yerine hızla ulaşan acil servis ekipleri, genç sürücüye müdahale etmekte geç kalmadı; ancak tüm çabalara rağmen Özyapı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Toplumsal Tepkiler ve Güvenlik Çağrıları

Kaza, yerel toplulukta büyük üzüntüye neden oldu ve motosiklet güvenliği konusunda yeniden tartışmaları alevlendirdi. Bartın'daki trafik yetkilileri, özellikle bayram gibi özel günlerde sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ve hız limitlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.