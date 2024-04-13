Manisa FK – Eyüpspor maçında kazanan çıkmadı

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Manisa FK, evinde Eyüpspor'u ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşen bu çekişmeli mücadelede her iki takım da kıyasıya bir rekabet sergileyerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Eyüpspor'un Etkileyici Başlangıcı

Maçın hemen başında, 9. dakikada Lima'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı ve takımını öne geçirme şansını kaçırdı. Eyüpspor, 13. dakikada Thuram'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kale dibinden şutu ile 1-0 öne geçti. Bu golden yedi dakika sonra, yine Thuram'ın ceza sahasına girip pasını Seslar'a çevirmesi sonucunda, Seslar'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş skoru 2-0'a getirdi.

Manisa FK'nın Geri Dönüşü

Manisa FK, 32. dakikada taç atışından gelişen bir pozisyonda Topalli'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı etkili şutla farkı bire indirdi (1-2). 39. dakikada Lima, kaleci Muhammet'ten aldığı topla ceza sahasına girerken yerde kaldı ve hakem Sarper Barış Kaya penaltı noktasını gösterdi. Ancak, Lima'nın 40. dakikada kullandığı penaltı atışı az farkla dışarı gitti.

İkinci Yarı: Eşitlik Sağlandı

İkinci yarının başlarında, 47. dakikada Manisa FK'nın hızlı atağında Diallo'nun düşürülmesiyle seken topa Bekir Karadeniz'in yaptığı vuruş maçın skorunu 2-2'ye taşıdı. 58. dakikada Eyüpspor'dan Bekir Yılmaz, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, her iki takım da sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları

Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Kaya, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın yönetti.

Manisa FK’nın kadrosu: Erhan, Sertan, Graovac (Muhammet Ensar Akkün dk. 70), Sinan, Alberk, Oğuz (Proca dk. 70), Burak, Topalli (Doğukan dk. 79), Bekir Karadeniz, Diallo (Honi dk. 70), Lima (Dokanovic dk. 89)

Eyüpspor’un kadrosu: Muhammed Birkan Tetik, Melih, Metehan, Santos, Ömer (Mehmet dk. 61), Tugay (Taşkın dk. 61), Seslar (Regattin dk. 75), Saiz (Recep dk. 61), Bekir Yılmaz, Ampem, Rosario (Bruno dk. 81)

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Manisa FK ile Eyüpspor arasındaki maçta gol perdesini Topalli (32. dakika) ve Bekir Karadeniz (47. dakika) açtı. Eyüpspor'un gollerini ise Ampem (13. dakika) ve Seslar (20. dakika) kaydetti. Maçın 58. dakikasında Eyüpspor'dan Bekir Yılmaz kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı kartları ise Manisa FK'dan Oğuz ve Muhammet Ensar Akkün ile Eyüpspor'dan Tugay ve Saiz aldı.