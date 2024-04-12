Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı! Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor.. Bakan Son Dakika Açıkladı..

Antalya'da Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bir direğin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopteri vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etti. 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Helikopteri Bölgeye İntikal Ediyor

Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopteri ise 25 kabinde bulunan toplamda 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan kaza yerine intikal etmek için havalandı.

Bölgeye Takviye Gönderiliyor

Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etti. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor.

Bakan Yerlikaya'dan Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Dileği

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaş için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu.