Sivasspor, Trabzonspor’u ezdi geçti!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a karşı mücadele verdi. Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sivasspor zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ligdeki puanını artırarak orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Trabzonspor baskılı başladı

Maçın ilk yarısında Trabzonspor, Sivasspor karşısında üstün bir oyun sergiledi. 24. dakikada Pepe'nin kusursuz pasında Umut Güneş topu kontrol etti ve kaleci Nikolic tarafından kurtarılan bir şut geliştirdi. 31. dakikada yine Pepe'nin pasında, bu kez Trezeguet'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta çıktı. Trabzonspor savunması, 32. dakikada Koita'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ile önledi. İlk yarının son dakikalarında Eren Elmalı'nın uzaktan şutunu Nikolic kornere çeldi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Menig'den altın gol

İkinci yarının başlarında tempo biraz düşmüş gibi görünse de, 53. dakikada Rey Manaj'ın mükemmel pasıyla ceza sahasına giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek maçın kaderini belirledi. Bu gol, Sivasspor'a deplasmanda üç puanı getiren kritik bir an oldu. Trabzonspor, 79. dakikada Mendy ile köşe vuruşundan bir gol bulmaya çalıştı ancak Nikolic bir kez daha kalesinde devleşti. 88. dakikada Koita'nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruş, Uğurcan Çakır tarafından kornere gönderildi ve maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta oldu.

Trabzonspor’un kadrosu: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Fernadez dk. 66), Umut Güneş (Enis Destan dk. 81), Bardhi, Visca (Orsic dk. 81), Trezeguet (Umut Bozok dk. 46), Pepe (Fountas dk. 66)

Sivasspor’un kadrosu: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis (Mijo Caktas dk. 76), Bertuğ Elmaz (İbrahim Akdağ dk. 76), Poungouras, Menig (Clinton N'ije dk. 76), Koita, Manaj, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 90)

Yedekler: Hüseyin Arslan, Burak Kapacık, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Sivasspor'un Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta tek golü Menig (53. dakika) attı. Sarı kartları ise Sivasspor'dan Charisis, Bertuğ Elmaz ve Rey Manaj ile Trabzonspor'dan Mendy, Meunier ve Fernandez aldı.