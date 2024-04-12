Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın acı kaybı

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden, çocukluk yıllarında 'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, babasının vefat haberiyle yıkıldı. Damla Ersubaşı'nın babası, uzun süredir beyin damarlarında pıhtılaşma problemi nedeniyle tedavi görüyordu.

Veda Dolu Sözler

Ersubaşı, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu. Rabbim yerini yanında eylesin." ifadelerini kullandı. Bu veda mesajı, takipçileri tarafından büyük üzüntü ve destek mesajlarıyla karşılandı.

'Sihirli Annem' ile Yıldızı Parlamıştı

Damla Ersubaşı, henüz çocuk yaşlarda rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi. Dizi, Türk televizyonlarında büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve Ersubaşı'nın oyunculuk kariyerinde önemli bir yer tutmuştur.

Oyunculuk Kariyeri ve Gelecek Projeler

Damla Ersubaşı, 'Sihirli Annem' dizisinin ardından birçok farklı projede yer aldı. Oyunculuk kariyerine devam eden Ersubaşı, yeni projelerle hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Ancak bu zor günlerde, tüm dikkati ailesine ve babasının anısına vermiş durumda.

Ersubaşı'nın babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ersubaşı'nın babası için düzenlenecek olan cenaze töreninin detayları ise henüz açıklanmadı.

Topluluk Desteği

Bu zor zamanında Damla Ersubaşı'na sosyal medya üzerinden yapılan destek ve başsağlığı mesajları, oyuncunun ve ailesinin acısını paylaşan binlerce kişi tarafından gönderildi. Ersubaşı'nın ve ailesinin bu zor günlerde nasıl bir destek gördüğü, hayranlarının kendisine olan sevgi ve saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.





