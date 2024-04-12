Şifa diye gidiyorlar.. Koklayan bayılıyor.. Göz göre göre devam ediyorlar biri dur demeli! Türbede Skandal görünler

Kırıkkale'de Haydar Dede Türbesi'nde yaşanan skandalda, şifa dağıttığını iddia eden bir kişi, yerden açtığı bir delikten gelen metan gazı koklattığı kadının baygınlık geçirmesine neden oldu. Sosyal medyada tepkilere yol açan olayda, türbeye şifa arayan insanlar metan gazı solumak için akın ediyor.

Metan Gazı ile "Şifa Dağıtan" Kişi Tepkileri Çekti

Haydar Dede Türbesi'nde yaşanan olayda, bir kişi metan gazı koklatarak şifa dağıttığını iddia etti. Görüntülerde, delikten aşağıya yüz üstü yatarak metan gazı koklayan kadının bir süre sonra baygınlık geçirdiği görülüyor. Olayı görüntüleyen bir kişi videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

Şifayı Metan Gazında Arayanlar Türbeye Akın Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haydar Dede Türbesi'ne şifa arayan insanların metan gazı solumak için akın ettiği görülüyor. Metan gazının şifalı olduğuna inanan insanlar, bu tehlikeli yönteme rağmen türbeye gitmeye devam ediyor.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Olayla ilgili sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı. Birçok kullanıcı, metan gazının son derece tehlikeli bir gaz olduğunu ve bu şekilde şifa dağıtmanın kabul edilemez olduğunu savundu.

Metan Gazı Tehlikesi ve Yetkililerin Görevi

Metan gazı, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip olan metan gazı, solunduğunda zehirlenmelere ve ölüme neden olabilir. Yetkililer, Haydar Dede Türbesi'nde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.