Fenerbahçe, üst üste üçüncü kez finale yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague yarı final mücadelesinde, Türk derbisinde ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mersin’in ev sahipliği yaptığı bu önemli karşılaşmada, Fenerbahçe, geçen sezonki şampiyonluk performansını tekrarlayarak üst üste üçüncü kez finale çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte Kadınlar Euroleague'de üst üste üç sezondur final gören takım olma unvanını korudu.
Fenerbahçe'nin üstün performansı
Fenerbahçe, maç boyunca skor üstünlüğünü elinde tuttu ve zorlu geçen mücadeleden 9 sayı farkla galip ayrılarak finale yükseldi. Sarı-lacivertli takımın bu başarısında, oyuncuların sahadaki üstün performansı ve taktik disiplini büyük rol oynadı.
Diğer yarı final maçında Villeneuve zaferi
Euroleague yarı finalinin diğer maçında ise Villeneuve, USK Praha'yı 84-78 mağlup ederek finale yükselen diğer takım oldu. Fransız ekibi, bu galibiyetle Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin Euroleague performansı
Fenerbahçe, geçen sezon Çekya'nın Kralovka Arena'sında düzenlenen finalde yine ÇBK Mersin'i 99-60 gibi büyük bir farkla yenerek şampiyon olmuştu. 2022 yılında ise ev sahipliği yaptığı Euroleague Final-Four’da finale çıkmasına rağmen Macar rakibi Sopron'a yenilmişti.
Final maçı ne zaman?
Fenerbahçe, 14 Nisan Pazar günü Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.