İstanbul Depremi Gerçek mi? Uzmanlardan Tartışma Yaratan Açıklamalar! Şükrü Ersoy'dan Sert Tepki: "İstanbul'da Deprem Olmayacak Demek Suçtur!"

Jeoloji ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Dr. Mehmet Salih Bayraktutan ve Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'ın İstanbul'da deprem olmayacağına dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ersoy, bu tür açıklamaların "sorumsuz" ve "suç" olduğunu savundu.

Ersoy: "Vatandaş Bu Tür Açıklamalara İnanmasın!"

CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Ersoy, Bayraktutan ve Ercan'ın açıklamalarını "bilim dışı" ve "gayribilimsel" olarak nitelendirdi. "Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri" diyen Ersoy, bölgede yüzlerce bilim insanının çalıştığını ve İstanbul'un depreme hazırlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

"İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz." diyen Ersoy, vatandaşların bu tür açıklamalara itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.