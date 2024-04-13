Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig 30. Haftasında Boluspor, evinde Bolu Atatürk Stadyumu’nda, Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Kemal Elmas ve Kemal Mavi olarak belirlendi.

Boluspor'un iç saha karnesi

Türkiye futbol liginde mücadele eden Boluspor, bu sezon iç sahada oynadığı 14 maç sonucunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek toplamda 21 puan kazandı. Bu sonuçlarla birlikte Boluspor, iç saha sıralamasında 10. pozisyonda yer alıyor. Takımın iç saha performansı, son olarak Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle gölgelendi.

Boluspor ile Ümraniyespor’un 15. randevusu

Ligde şimdiye kadar kaydedilen performanslara bakıldığında, Boluspor 29 maç sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile toplam 43 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor. Öte yandan Ümraniyespor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu 34 puan ile 11. sırada bulunmakta. İki takım arasındaki rekabette geçmiş 14 karşılaşmada Boluspor 6 kez, Ümraniyespor ise 5 kez üstünlük sağlarken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Boluspor 19 gol atarken, Ümraniyespor 17 golle karşılık verdi.

Önemli randevu öncesi noktalar

Bu iki takım arasındaki rekabet, her iki taraf için de lig sıralamasında önemli bir yere sahip. Boluspor için iç saha avantajını kullanarak üst sıralara tırmanma fırsatı bulunurken, Ümraniyespor ise dış sahadaki zorlu mücadelede puan arayışını sürdürüyor. Her iki takımın da ligde kalmak ve daha üst sıralara yükselmek için mücadele edeceği bu karşılaşma, ligin sonucunu büyük ölçüde etkileyebilir.