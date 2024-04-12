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Astrolog Nuray Sayar'dan Sıkıntı ve Üzüntülerden Kurtulmak İçin Güneş Tutulması Ritüeli!

Astrolog Nuray Sayar, güneş tutulması sırasında uygulanabilecek ve sıkıntılardan kurtulmaya yardımcı olacağına inanılan bir ritüel açıkladı. Ritüelde, defne yaprağına yazılan dilekler, beyaz mum ve ayetel kürsü gibi unsurlar kullanılıyor.

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Astrolog Nuray Sayar'dan Sıkıntı ve Üzüntülerden Kurtulmak İçin Güneş Tutulması Ritüeli! mask
Astrolog Nuray Sayar'dan Sıkıntı ve Üzüntülerden Kurtulmak İçin Güneş Tutulması Ritüeli!
Astrolog Nuray Sayar'dan Sıkıntı ve Üzüntülerden Kurtulmak İçin Güneş Tutulması Ritüeli!
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Güneş tutulması yaklaşırken, Astrolog Nuray Sayar'dan mucizevi bir ritüel geliyor! Bu ritüel ile sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulmak, dileklerinizi gerçekleştirmek ve hayatınıza bereket ve bolluk getirmek mümkün.

Astrolog Nuray Sayar'dan Sıkıntı ve Üzüntülerden Kurtulmak İçin Güneş Tutulması Ritüeli!

Güneş Tutulması Ritüeli Nasıl Yapılır?

  • Ritüel, güneş tutulması sırasında, saat 21:00 ile 00:00 arasında gerçekleştirilir.
  • Gerekli malzemeler: Bir bardak su, bir beyaz mum, bir tane defne yaprağı, beyaz bir kağıt, kalem, ayetel kürsü ve İnşirah suresi.
  • Defne yaprağına kurşun kalemle üç dilek yazılır.
  • Beyaz kağıda ayetel kürsü yazılır ve dileklerin üzerine katlanarak cüzdana konur.
  • Beyaz mum güneş tutulması niyetiyle yakılır.
  • Bir bardak suyun içerisine ayetel kürsü, felak, nas, fatiha ve üç ihlas okunur ve üflenerek içilir.Astrolog Nuray Sayar'dan Sıkıntı ve Üzüntülerden Kurtulmak İçin Güneş Tutulması Ritüeli!

Güneş Tutulması Ritüelinin Faydaları:

  • Ritüelin sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulmaya yardımcı olduğuna inanılıyor.
  • Ritüel, dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olabilir.
  • Ritüel, güneş tutulmasının enerjisinden faydalanarak hayatınıza bereket ve bolluk getirebilir.

Uyarılar:

  • Ritüel yaparken niyetinizin temiz olması önemlidir.
  • Ritüeli yaparken konsantre olmanız ve dikkatinizin dağılmaması gerekir.
  • Ritüeli yaparken inançlı olmanız ve ritüelin işe yarayacağına dair bir inancınızın olması önemlidir.

Nuray Sayar Hakkında:

Nuray Sayar, Türkiye'de tanınmış bir astrologdur. Yıldızname ve falcılık alanlarında uzmanlaşmıştır. Birçok televizyon programında yer almış ve kitaplar yazmıştır. Astrolog Nuray Sayar'ın Güneş Tutulması Ritüeli ile siz de sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulabilir, dileklerinizi gerçekleştirebilir ve hayatınıza bereket ve bolluk getirebilirsiniz!

Bu ritüeli denemek için 12 Nisan 2024 Cuma günü saat 21:00 ile 00:00 arasında güneş tutulmasını bekleyin.

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12 Nis 2024 - 23:17 - Astroloji

Mahreç  Haber Merkezi

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