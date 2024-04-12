Bolu CHP’de coşkulu bayramlaşma

Bolu CHP'nin bayram coşkusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bolu'da düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreni ile Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde partilileri bir araya getirdi. Tören, parti binasında yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti.

Parti yöneticileri ve üyeler birlik mesajı verdi

Törene, Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un yanı sıra, yerel yöneticiler ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı, renkli görüntülerle ve üst düzeyde bir katılımla gerçekleşti.

Küslüklerin bitiş çağrısı ve birlik mesajları

Törende konuşan Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç, partililer arasında herhangi bir küslük varsa bunların sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Birlik ve beraberlik çağrıları, törenin temel mesajları arasında yer aldı.

Geleceğe umutla bakmanın önemi vurgulandı

Karagöz, “31 Mart bayramından sonra yine bir aradayız ve umut doluyuz," diyerek bayramların bir araya gelme ve yenilenme fırsatları olduğunu belirtti. Parti içi birliğin, gelecekteki başarılar için temel taş olduğu mesajını paylaştı.

Geçmiş kırgınlıkların üzerine yeni bir sayfa

Etkinlik, geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakma ve taze bir başlangıç yapma amacı güttü. Bu yeni başlangıç, partinin ileriye dönük yolculuğunda önemli bir adım olarak görüldü.

Daha güçlü bir gelecek için birlikte hareket

Törenin sonunda yapılan konuşmalar, geleceğe yönelik umut ve kararlılıkla doluydu. Parti üyeleri, birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara ulaşmayı ve bir sonraki bayramı daha güçlü bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini ifade ettiler.