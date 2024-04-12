İstanbul ve Adana aynı kaderi paylaşacak.. Meteoroloji Uzmanından 17 Nisan için Çarpıcı Tahmin!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in dikkat çeken sosyal medya paylaşımı, 17 Nisan'da İstanbul ve Adana'nın aynı sıcaklık değerini paylaşacağını ortaya koyuyor. Ökten, x hesabından yaptığı paylaşımda "17 Nisan'da İstanbul ile Adana aynı sıcaklık değerinde olacak. 28 derece..." ifadelerini kullanarak bu ilginç hava olayına dikkat çekti.

17 Nisan'da İstanbul ile Adana aynı sıcaklık değerinde olacak. 28 derece... pic.twitter.com/GJ5hoA6BRY — Kerem Ökten (@KeremOktenHava) April 12, 2024

Peki, 17 Nisan'da İstanbul ve Adana'da neden aynı sıcaklık bekleniyor? Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in bu konudaki açıklamasına göre, 17 Nisan'da yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi etkilemesi bekleniyor. Bu sistemin etkisiyle birlikte her iki şehirde de hava sıcaklıklarının 28 derece civarında olması öngörülüyor.

İstanbul ve Adana'da aynı sıcaklık değerinin yaşanacağı haberi, her iki şehrin de sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ökten'in paylaşımını beğenerek yorumlarda kendi şehirlerindeki hava durumuna dair bilgiler paylaştı.