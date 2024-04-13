13 Nis 2024 - 10:36- Yaşam G:

Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?

Kış aylarındaki sıcaklıklar, sıtma taşıyan sivrisinek türlerinin aktif kalmasına yol açıyor. Bolu'nun da başına dert olan güvercin bitleri ile birlikte geçmek bilmeyen yaz günleri ve geceleri bizi bekliyor. Prof. Dr. Hüseyin Çetin, seçim sonrası yerel yönetimlerin Nisan ayında yoğun ilaçlama yapması çağrısında bulunuyor. Vatandaşlara ise su birikintisi konusunda uyarılar yapılıyor

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler? mask
Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?
Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kış aylarında sivrisinek aktivitesinde artış

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kış aylarında yaşanan sıcaklık artışlarının, sıtma taşıyan culeks ve anopheles gibi sivrisinek türlerinin kış uykusuna yatmamasına ve aktif kalmaya devam etmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, sivrisinek kaynaklı hastalık risklerinin artmasına yol açıyor.

Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?

Yerel yönetimlere ilaçlama çağrısı

Prof. Dr. Çetin, yerel yönetimlerin seçim sonrası Nisan ayında yoğun ilaçlama yapmaları gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, yaz aylarının sivrisinekler nedeniyle sıkıntılı geçeceği konusunda uyarıda bulunuyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar, sivrisinek popülasyonunun artmasına ve dolayısıyla hastalık risklerinin çoğalmasına sebep oluyor.

Sivrisinek popülasyonundaki artış

Son yıllarda, özellikle kış aylarındaki sıcaklık artışı, culeks sinek türünün nesil sayısının artmasına neden olmuştur. Prof. Dr. Çetin, 1980'lerde yılda 22 nesil veren bu türün, son yıllarda 24-25 nesil vermeye başladığını ve bu durumun popülasyon artışına yol açtığını ifade ediyor.
Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?

Sivrisineklerin kış uykusu davranışı

Türkiye'de yaklaşık 60 sivrisinek türü bulunmaktadır. Prof. Dr. Çetin, sıtma taşıyan culeks ve anopheles cinsi sivrisinek türlerinin, kış uykusunu bina içlerinde, ahırlarda ve foseptik çukurlarında erişkin halde geçirdiğini, mevsim sıcaklıklarının özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında normalin üzerinde olması nedeniyle birçok türün kış uykusuna yatmadığını belirtiyor.

Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?

İklim değişikliği ve sivrisinek üremesi

Prof. Dr. Çetin, iklim değişikliğinin etkileriyle yaşadığımızı ve sıcaklık artışının, sinek gelişim sürelerini kısalttığını, hızlı üremelerine neden olduğunu ve popülasyonlarını artırdığını söylüyor. Yağış düzensizliği nedeniyle biriken su birikintileri, sinekler için ideal üreme alanları haline geliyor.

Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?

Vatandaşlara su birikintisi uyarısı

Sivrisineklerle mücadelede vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Prof. Dr. Çetin, konutların içinde ve etrafında su birikintilerine izin verilmemesi gerektiğini, bu tür ortamların sivrisinekler için üreme alanı olduğunu belirtiyor. Vatandaşların, bu konuda bilinçli olmaları ve önlem almaları gerektiğini vurguluyor.

# bolu, Bolu haberleri, Bolu sondakika, sivrisinek, Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kış ayları, nisan, türkiye, seçim

13 Nis 2024 - 10:36 Bolu/ Bolu- Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL