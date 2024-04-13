Uykusuz geceler yakın!… Ne olacak bu sivrisinekler?

Kış aylarında sivrisinek aktivitesinde artış

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kış aylarında yaşanan sıcaklık artışlarının, sıtma taşıyan culeks ve anopheles gibi sivrisinek türlerinin kış uykusuna yatmamasına ve aktif kalmaya devam etmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, sivrisinek kaynaklı hastalık risklerinin artmasına yol açıyor.

Yerel yönetimlere ilaçlama çağrısı

Prof. Dr. Çetin, yerel yönetimlerin seçim sonrası Nisan ayında yoğun ilaçlama yapmaları gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, yaz aylarının sivrisinekler nedeniyle sıkıntılı geçeceği konusunda uyarıda bulunuyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar, sivrisinek popülasyonunun artmasına ve dolayısıyla hastalık risklerinin çoğalmasına sebep oluyor.

Sivrisinek popülasyonundaki artış

Son yıllarda, özellikle kış aylarındaki sıcaklık artışı, culeks sinek türünün nesil sayısının artmasına neden olmuştur. Prof. Dr. Çetin, 1980'lerde yılda 22 nesil veren bu türün, son yıllarda 24-25 nesil vermeye başladığını ve bu durumun popülasyon artışına yol açtığını ifade ediyor.

Sivrisineklerin kış uykusu davranışı

Türkiye'de yaklaşık 60 sivrisinek türü bulunmaktadır. Prof. Dr. Çetin, sıtma taşıyan culeks ve anopheles cinsi sivrisinek türlerinin, kış uykusunu bina içlerinde, ahırlarda ve foseptik çukurlarında erişkin halde geçirdiğini, mevsim sıcaklıklarının özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında normalin üzerinde olması nedeniyle birçok türün kış uykusuna yatmadığını belirtiyor.

İklim değişikliği ve sivrisinek üremesi

Prof. Dr. Çetin, iklim değişikliğinin etkileriyle yaşadığımızı ve sıcaklık artışının, sinek gelişim sürelerini kısalttığını, hızlı üremelerine neden olduğunu ve popülasyonlarını artırdığını söylüyor. Yağış düzensizliği nedeniyle biriken su birikintileri, sinekler için ideal üreme alanları haline geliyor.

Vatandaşlara su birikintisi uyarısı

Sivrisineklerle mücadelede vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Prof. Dr. Çetin, konutların içinde ve etrafında su birikintilerine izin verilmemesi gerektiğini, bu tür ortamların sivrisinekler için üreme alanı olduğunu belirtiyor. Vatandaşların, bu konuda bilinçli olmaları ve önlem almaları gerektiğini vurguluyor.