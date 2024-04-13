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Bolu geçişinde trafik akıcı

9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüşünde, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafik akıcı.

Osman Aykan
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Bolu geçişinde trafik akıcı
Bolu geçişinde trafik akıcı
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün sabah saatleri itibariyle başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle gece saatlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bolu geçişinde trafik akıcı

Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, bu sabah saatleri itibarıyla ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu geçişinde trafik akıcı
# türkiye, istanbul, ramazan bayramı, ramazan, jandarma, trafik, ankara

13 Nis 2024 - 11:55 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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