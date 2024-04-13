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15 Nisan 2024 Pazar Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Gerede, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

15 Nisan 2024 Pazar Bolu Merkez, Mudurnu, Gerede, Mengen dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
15 Nisan 2024 Pazar Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Gerede, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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15 Nisan 2024 Pazar Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

BOLUGEREDE TOKLAR  ANKARA BOLU YOLU, SÜLLERTOKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, TOKLAR MAHALLESI YOLU15.04.202410:0017:30
BOLUMENGEN AŞAĞI, ÇAYBOYU, TABAKLAR YAZIYAKA, YUKARI ADNAN KAHVECİ SK., ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, İNÖNÜ CD., MENGEN HACIAHMETLER YOLU15.04.202409:3017:00
BOLU MUDURNU KARAÇOMAK KARAÇOMAK, MADAM PAŞA KÜME EVLER15.04.202410:0012:30
BOLUMERKEZ DODURGA, KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK 12 CD., 1453 SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ATALAY SK., CAMİ YANI SK., DAĞISTANLI SK., DARENDE SK., ESEN TEPE SK., GÖKSU, GÖKSU SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., KISA YOL SK., SABAH SK., SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., TEPE ALTI SK.15.04.202409:0015:30
BOLUMUDURNU 100.YIL YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ15.04.202413:0014:30
BOLUMUDURNU 100.YIL BOLU NALLIHAN YOLU, GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ15.04.202410:0012:00
# nisan, pazar, ankara, mudurnu

13 Nis 2024 - 12:03 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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