15 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Gerede, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

15 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|BOLU
|GEREDE
|TOKLAR
|ANKARA BOLU YOLU, SÜLLERTOKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, TOKLAR MAHALLESI YOLU
|15.04.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MENGEN
|AŞAĞI, ÇAYBOYU, TABAKLAR YAZIYAKA, YUKARI
|ADNAN KAHVECİ SK., ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, İNÖNÜ CD., MENGEN HACIAHMETLER YOLU
|15.04.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|KARAÇOMAK
|KARAÇOMAK, MADAM PAŞA KÜME EVLER
|15.04.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|DODURGA, KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK
|12 CD., 1453 SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ATALAY SK., CAMİ YANI SK., DAĞISTANLI SK., DARENDE SK., ESEN TEPE SK., GÖKSU, GÖKSU SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., KISA YOL SK., SABAH SK., SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., TEPE ALTI SK.
|15.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL
|YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ
|15.04.2024
|13:00
|14:30
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL
|BOLU NALLIHAN YOLU, GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ
|15.04.2024
|10:00
|12:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.