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16 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

16 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
16 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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16 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGEN BEŞLER  ANKARA ZONGULDAK YOLU, SANAYİ CD., SANAYİ SİTESİ 1 SK., SANAYİ SİTESİ 2 SK., SANAYİ SİTESİ 3 SK., SANAYİ SİTESİ 4 SK.16.04.202414:0016:00
BOLUMENGEN ISMAIL BEYLER, ORTA, YILDIZ ISMAIL BEYLER MAHALLE YOLU, ORTA MAHALLE YOLU, YILDIZ  MAHALLE YOLU16.04.202409:3014:00
BOLUMENGEN BEŞLER FEVZİ ÇAKMAK SK., KUZALTI CD., ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, SITMA PINARI CD., TOKAÇ SK.16.04.202410:0012:00
BOLU MUDURNU GÖKÖREN, GÜNEY, İĞNECİLER, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, IGNECILER KÖY YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU16.04.202410:0014:00
BOLUMUDURNU ASMA, YUKARI ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU16.04.202410:0015:00
BOLUMERKEZ YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ16.04.202409:0015:30
# nisan, ankara, tarih, mudurnu

13 Nis 2024 - 12:24 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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