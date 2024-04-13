16 Nisan 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mudurnu, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

16 Nisan 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|BEŞLER
|ANKARA ZONGULDAK YOLU, SANAYİ CD., SANAYİ SİTESİ 1 SK., SANAYİ SİTESİ 2 SK., SANAYİ SİTESİ 3 SK., SANAYİ SİTESİ 4 SK.
|16.04.2024
|14:00
|16:00
|BOLU
|MENGEN
|ISMAIL BEYLER, ORTA, YILDIZ
|ISMAIL BEYLER MAHALLE YOLU, ORTA MAHALLE YOLU, YILDIZ MAHALLE YOLU
|16.04.2024
|09:30
|14:00
|BOLU
|MENGEN
|BEŞLER
|FEVZİ ÇAKMAK SK., KUZALTI CD., ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, SITMA PINARI CD., TOKAÇ SK.
|16.04.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|GÖKÖREN, GÜNEY, İĞNECİLER, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY
|GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, IGNECILER KÖY YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU
|16.04.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MUDURNU
|ASMA, YUKARI
|ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU
|16.04.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT
|ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ
|16.04.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.