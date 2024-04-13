Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bayram sonrası 81 ili etkisi altına alacak!

Bayram sonrası Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sonrası 81 ili etkisi altına alacak! Bunalacak ve arayış içinde olacaksınız! Nisan ayının sonlarına doğru Türkiye, Ramazan ayının sakin ve mevsim normallerine uygun günlerini geride bıraktı. Ancak meteoroloji uzmanlarından alınan yeni bilgilere göre, bayram sonrası ülke genelinde etkili olacak bir hava dalgası bekleniyor.

Hava formu duyurdu

Hava Forum tarafından yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin 81 ilini etkisi altına alması öngörülüyor. Uzmanlar, henüz net olmayan bu durumu yakından izlediklerini ve gelişmeleri paylaşacaklarını belirtiyorlar. Afrika üzerinden gelen yüksek sıcaklıklar, 81 ili etkisi altına alacak. Uzmanlar durumu yakından takip ediyor ve güncel bilgileri paylaşıyor.

Güneşli Bayram Sonrası Sıcak Alarmı

Ramazan Bayramı'nda güneş yüzünü gösterirken, bayram sonrası için sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı. Uzmanlar, bu durumun tüm şehirleri kapsayacak şekilde geniş bir alana yayılacağını ve yüksek sıcaklıklara hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyorlar.

Afrika'dan Gelen Sıcaklık

Meteoroloji kaynakları, Afrika kıtasından yükselen sıcak havaların Türkiye'ye doğru hareket ettiğini belirtiyor. Bu durum, bayram sonrası başlayacak ve sıcaklık artışlarına neden olacak.

Bunalacak ve arayış içinde olacaksınız. Türkiye genelinde bayram sonrası sıcak hava dalgası bekleniyor. Afrika üzerinden gelen yüksek sıcaklıklar, 81 ili etkisi altına alacak. Uzmanlar durumu yakından takip ediyor ve güncel bilgileri paylaşıyor.