Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bu sürücülerin yola çıkması yasak!

Bayram tatili dönüş yolculuğu sürüyor. Dönüşü son güne bırakan sürücüler için yollarda çeşitli tedbirler alındı. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi vatandaşların güvenli seyahatlerinin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla Bolu, Düzce ve Sakarya illeri sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışının sınırlandırılması uygun görülmüştür.
Bu dahilde bahse konu araç türlerindeki araçların Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine (Bolu-Düzce-Sakarya il sınırları arasında) 14 Nisan Pazar günü Saat 05.00 ile 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında araçların geçişine izin verilmeyecek” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.