Bu fiyatlara ŞOK olacaksınız! Üreticisinden bile ucuz satıyor...

Türkiye pazarında cazip teklifler

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, teknoloji severler için kaçırılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle akıllı telefon segmentinde dikkat çekici kampanyalar ile müşterilerin ilgisini çeken ŞOK, iPhone ve Samsung modelleri ile rekabeti kızıştırıyor. İşte, son dönemin popüler modelleri iPhone 13 ve Galaxy S23'ün piyasaya sürülmesiyle başlayan fiyat savaşları ve bu cihazların özellikleri...

iPhone 13: teknoloji ve şıklığın buluşma noktası

Apple'ın sevilen modeli iPhone 13, 6.1 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED ekranı, 128 GB depolama kapasitesi ve A15 Bionic işlemci ile dikkatleri üzerine çekiyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ve 12 Megapiksel özçekim kamerası ile fotoğraf ve video deneyimini üst seviyeye taşıyan iPhone 13, tasarım ve performansıyla kullanıcıları memnun ediyor. ŞOK tarafından sunulan özel fiyat 37 bin 999 TL olarak belirlenmiş.

Samsung Galaxy S23: güç ve performans arayanlara

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S23, Android dünyasının en güçlü modellerinden biri. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bu model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmış. 6.1 inç Dynamic AMOLED ekran, 3900 mAh kapasiteli batarya ve gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkan Galaxy S23, 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 Megapiksel telefoto lens ile fotoğrafçılık tutkunlarını cezbetmekte. ŞOK'un belirlediği fiyat ise 30 bin 699 TL.

Akıllı telefonlar neden bu kadar popüler?

Akıllı telefonlar, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İletişimden sosyal medyaya, işlemlerden eğlenceye kadar hayatımızın her alanında bize eşlik eden bu cihazlar, sundukları yüksek teknoloji ve kolay kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. ŞOK gibi perakende zincirlerinin bu tür cihazları cazip fiyatlarla sunması, teknolojiye erişimi daha da demokratikleştiriyor.

ŞOK'ta akıllı telefon fırsatları

ŞOK, 13 Nisan – 16 Nisan tarihleri arasında özel bir kampanya düzenleyerek, teknoloji tutkunlarına iPhone 13, Galaxy S23, Xiaomi Redmi 12 ve Oppo A16 modellerini oldukça uygun fiyatlarla sunuyor. Bu dönemde teknoloji meraklıları için büyük bir fırsat sunan ŞOK, her bütçeye uygun modelleri ile geniş bir yelpazede seçenekler sunmaktadır.