BİM Bolu Marketlerinde Nisan ayına özel dev indirimler; Bolu BİM’ler de alışveriş fırsatları!

Nisan Ayının Cazip Fırsatları BİM Mağazalarında

Baharın taptaze enerjisi BİM mağazalarına yansıdı! Nisan ayı boyunca geçerli olacak olan Aktüel ürün kataloğunda, evden kişisel bakıma, bebek ürünlerinden gıda ve içecek seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede dikkat çekici indirimler yer alıyor.

Evde Bahar Temizliği için Her Şey BİM’de!

Ev temizliğinde en çok tercih edilen ürünlerden toz deterjanlar, çamaşır yumuşatıcılar ve temizlik maddeleri yeni sezona özel fiyatlarla sunuluyor. İlkbahar temizliği için ihtiyaç duyulan her şey BIM reyonlarında tüketicileri bekliyor.

Güzellik ve Bakım Ürünlerinde İndirim Şöleni

Cilt bakım kremlerinden makyaj temizleme ürünlerine, hijyenik pedlerden şampuanlara kadar geniş bir ürün gamı, cebinizi düşünen fiyatlarla sağlık ve güzellik reyonlarında sizleri karşılıyor. Bu nisan ayında BİM Aktüel katalog fırsatlarını yakalamak için acele edin! Stoklarla sınırlı bu indirimler, tüketicilere hem kalite hem de bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. BIM mağazalarında sizi bekleyen fırsatları kaçırmayın!

Lezzetli Sofralar için Gıda Ürünlerinde İndirim Rüzgarı

Mutfakların vazgeçilmezleri olan zeytin, un ve yağ çeşitleri, lezzetli soslar ve makarnalar, tatlı krizlerinizi bastıracak şekerlemeler ve daha pek çok ürün, BIM’in kalitesiyle sofralarınıza konuk oluyor.

Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

Toz Deterjan Bili Matik: 225,00 TL

Çamaşır Deterjanı Green Clean: 145,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcı Green Clean: 95,00 TL

WC Blok Domestos: 99,50 TL

Şampuan Urban Care: 95,00 TL

Saç Maskesi Capito 500 ml: 54,50 TL

Duy Jeli Palmolive Aroma Sensations: 85,00 TL

Kat Sabun Zeytinyağlı: 64,50 TL

Sıvı Sabun Savon de Luxe: 55,00 TL

Tüy Dökücü Krem 210 ml: 65,00 TL

Hijyenik Ped Sleepy Natural Ultra Uzun: 62,75 TL

Hijyen ve Kağıt Ürünleri:

Islak Havlu Sleepy: 28,50 TL

Tuvalet Kağıdı Maylo Bütçem: 155,00 TL

Kağıt Havlu Papia: 40,00 TL

Çek Al Pul Mendil Mandalin Kokulu Maylo: 19,50 TL

Bebek Bezi Çeşitleri Prima Aktif: 415,00 TL

Yüz ve Vücut Bakımı;

Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi Dermakil: 139,00 TL

Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi Dermakil: 129,00 TL

Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 19,50 TL

Soyulabilen Ayak Maskesi: 39,50 TL

El Kremi 30 ml: 12,50 TL

Makyaj Temizleme Suyu Micellar: 59,50 TL

Tonik L'Oréal: 59,00 TL

El ve Vücut Kremi Aloe 300 ml: 48,50 TL

Organik Hindistan Cevizi Yağı Bella Natura 150 ml: 54,50 TL

Ev Gereçleri ve Elektronik:

Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led Ledollet: 119,00 TL

Led Ampul 8,5 W Orsam Beyaz: 39,50 TL

Figürlü Masa Lambası: 59,00 TL

Giysiler ve Aksesuarlar:

Çocuk Şönil Çorap Çeşitleri: 10,50 TL

Kadın Soket Çorap: 12,50 TL

Çocuk Boncuk Kolye ve Bileklik Seti Gloss: 69,50 TL

Cengelli Bebek Yaka İğnesi: 39,50 TL

Mini Ayna: 45,00 TL

Gıda ve İçecek Ürünleri

Buğday Unu Nora 5 kg: 68,75 TL

Glutensiz Unlar Bella Natura: 25,00 TL

Ayçiçek Yağı Yudum 4 L: 174,75 TL

Yemeklik Pirinç Yağı Verde 1 L: 157,00 TL

Siyah Sele Zeytin Cem 800 g: 125,00 TL

Beyaz Sirke Torku 2 L: 27,00 TL

Geleneksel Çiçek Reçeli: 37,50 TL

Makarnalar ve Soslar:

Makarna Çeşitleri Cardella 500 g: 10,50 TL

Domates Salçası Tat 1500 g: 95,00 TL

Domates Rendesi Tukaş 700 g: 21,00 TL

Amerikan Burger Sos Heinz 230 g: 39,50 TL

Sos Çeşitleri Chef Seasons: 24,50 TL

Ketçap Heinz 2x460 g: 59,00 TL

Bakliyat ve Baharatlar;

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 182,00 TL

Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg: 76,50 TL

Pilavlık Bulgur Saban 2,5 kg: 49,25 TL

Yumuşak Şeker Tayas Damla 300 g: 32,50 TL

Sofra Tuzu Safir 1500 g: 11,00 TL

Baharat Çeşitleri Arifoğlu: 11,00 TL - 15,00 TL

Diğer Gıda Ürünleri:

Körizlenmiş Biber Tada 680 g: 36,00 TL

Kakaolu Tahıl Gevreği Nesquik: 9,99 TL

Çikolata Soslu ve Kremalı Dolgulu Mini Kek: 22,00 TL

Fındık Kreması Nut Master 500 g: 39,00 TL

Limon Tuzu Arifoğlu 60 g: 10,50 TL

Tavuk Bulyon Kent Boringer 24x10 g: 25,00 TL

Mısır Cipsi Master Nut: 21,50 TL

Yenilenen enerjiyle gelen bahar aylarında BIM, alışveriş listelerinizdeki her şeye uygun indirimler sunuyor. Nisan ayına özel BIM Aktüel katalog fırsatlarını değerlendirin, kaliteli ve hesaplı alışverişin tadını çıkarın. Gelin, BIM’deki bu özel teklifleri keşfedin ve alışverişin keyfini çıkarın!