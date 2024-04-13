Kalkan Balığının Rekor Fiyatı: Kilosu Bin 200 Liradan Satışa Sunuldu

Kalkan Balığı Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor Yerel halk ve turistler, nadiren rastlanan bu büyük kalkan balığının hem ağırlığına hem de fiyatına hayret etti. Piyasada bu denli yüksek fiyatla satılan kalkan balığı, kısa sürede tezgahtaki diğer ürünler arasında ilgi odağı haline geldi.

Diğer Deniz Ürünleri ve Fiyatları

Akçakoca'da balık tezgahları, çeşit çeşit deniz ürünleriyle dolup taşıyor. Mevsim itibarıyla bol miktarda bulunan hamsi ve istavritin kilosu 150 TL, mezgit çeşitleri boyutlarına göre 200 ile 350 TL arasında değişiyor. Ayrıca, kaliteli bir seçenek olan somonun kilosu 200 TL, çipura ve levrek ise tanesi 140 TL'den alıcı buluyor.

Tüketicilerin ve Turistlerin Tercihleri

Deniz ürünlerine olan yüksek talep, özellikle kalkan gibi nadir bulunan türlerin öne çıkmasına neden oluyor. Tüketiciler ve turistler, hem lezzeti hem de sağlık açısından önemli olan bu taze ürünleri tercih ediyorlar. Yerel ekonomiye katkı sağlayan bu hareketlilik, Akçakoca'nın turizm ve gıda sektöründe önemli bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Kalkan Balığı ve Yerel Ekonomi Üzerine Etkileri

Kalkan balığının bu kadar yüksek fiyattan satışa sunulması, yerel ekonomiye de olumlu yansımalar yapıyor. Balıkçılar, bu tür nadir yakalamaların, hem kendileri için hem de bölge için ekonomik bir canlılık kaynağı olduğunu belirtiyorlar. Akçakoca, bu tip olaylarla adından sıkça söz ettiren bir turizm ve balıkçılık merkezi olarak ön plana çıkıyor.