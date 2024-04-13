- Asayiş

Bayram tatili kazaları beraberinde getiriyor! Korkunç kaza

Düzce D-100 Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari ve otomobil çarpıştı. İlgili ekipler hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bayram tatili kazaları beraberinde getiriyor! Korkunç kaza mask
Bayram tatili kazaları beraberinde getiriyor! Korkunç kaza
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza Detayları:
Düzce'de yaşanan üzücü bir trafik kazası, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. D-100 Karayolu'nda Ankara istikameti Hacıdayı kavşağında gerçekleşen olay, iki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Ender Ö. idaresindeki 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araç, Sezgin S. yönetimindeki 34 AED 656 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, orta refüje savruldu.

Bayram tatili kazaları beraberinde getiriyor! Korkunç kaza

Yaralıların Durumu ve İlk Müdahale:
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ender Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ve ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden Açıklama:
Kaza ile ilgili incelemeler başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere detaylı bir çalışma yürütüyor. Ayrıca, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.
# araç, trafik, düzce, ankara, jandarma, tedavi, kaza, polis

13 Nis 2024 - 15:05 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL