Bayram tatili kazaları beraberinde getiriyor! Korkunç kaza

Kaza Detayları:

Düzce'de yaşanan üzücü bir trafik kazası, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. D-100 Karayolu'nda Ankara istikameti Hacıdayı kavşağında gerçekleşen olay, iki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Ender Ö. idaresindeki 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araç, Sezgin S. yönetimindeki 34 AED 656 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, orta refüje savruldu.

Yaralıların Durumu ve İlk Müdahale:

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ender Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ve ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden Açıklama:

Kaza ile ilgili incelemeler başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere detaylı bir çalışma yürütüyor. Ayrıca, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.