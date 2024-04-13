Eski muhtar feci şekilde can verdi!

Kazanın Detayları: Şarampole Yuvarlanan Otomobil

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da, Karabük- Kastamonu karayolu Yörük köyü mevkiinde dramatik bir kaza gerçekleşti. Mehmet Arif Aygün (65) yönetimindeki 78 ABS 820 plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı ve şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere haber verildi.

Acil Servis ve İtfaiye Olay Yerinde

Olay yerine kısa sürede polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışmış olan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, sürücü Mehmet Arif Aygün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygün'ün cenazesi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılarak Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazazedeyi Tanıyanlar Üzgün

Kaza haberini alan Safranbolu sakinleri, Aygün'ün Kadıbükü köyünün eski muhtarı olduğunu ve sevilen bir kişilik olduğunu belirttiler. Topluluk, Aygün'ün vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.