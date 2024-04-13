- Asayiş

Eski muhtar feci şekilde can verdi!

Karabük' Safranbolu'da meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Karabük-Kastamonu karayolunda kontrolünü kaybeden bir otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı.

İhlas Haber Ajansı
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Eski muhtar feci şekilde can verdi! mask
Eski muhtar feci şekilde can verdi!
Eski muhtar feci şekilde can verdi!
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Kazanın Detayları: Şarampole Yuvarlanan Otomobil
Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da, Karabük- Kastamonu karayolu Yörük köyü mevkiinde dramatik bir kaza gerçekleşti. Mehmet Arif Aygün (65) yönetimindeki 78 ABS 820 plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı ve şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere haber verildi.

Eski muhtar feci şekilde can verdi!

Acil Servis ve İtfaiye Olay Yerinde
Olay yerine kısa sürede polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışmış olan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, sürücü Mehmet Arif Aygün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygün'ün cenazesi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılarak Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Eski muhtar feci şekilde can verdi!

Kazazedeyi Tanıyanlar Üzgün
Kaza haberini alan Safranbolu sakinleri, Aygün'ün Kadıbükü köyünün eski muhtarı olduğunu ve sevilen bir kişilik olduğunu belirttiler. Topluluk, Aygün'ün vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

# araç, jandarma, kaza, otomobil, karabük, polis, kastamonu

13 Nis 2024 - 15:14 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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