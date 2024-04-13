- Asayiş

Güpegündüz sokak ortasında katliam!

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi, son zamanların en kanlı olaylarından birine sahne oldu. İlçenin tanınmış kıraathanelerinden birinde meydana gelen silahlı çatışmada, iki kişi hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle öğleden sonra gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Kritik Anlar: Tartışma Kanlı Bitti
Edinilen bilgilere göre, Devrekani ilçesindeki popüler bir kıraathanede husumetli iki grup arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kızışması sonucu, taraflardan biri silaha başvurdu. Olayda, iki kişi baş ve göğüs bölgelerinden aldıkları kurşun yaraları ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Hızlı Müdahale: Acil Servis ve Polis Olay Yerinde
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine ivedilikle sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, iki şahsın da olay yerinde öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Güpegündüz sokak ortasında katliam!

Soruşturma Başladı: Cinayet Masası Devrede
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kıraathanede ve çevresinde detaylı delil toplama işlemleri yapıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, güvenlik kamerası kayıtları da incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında, olaya karışan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
# polis, kastamonu

13 Nis 2024 - 15:19 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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