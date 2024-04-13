Güpegündüz sokak ortasında katliam!

Kritik Anlar: Tartışma Kanlı Bitti

Edinilen bilgilere göre, Devrekani ilçesindeki popüler bir kıraathanede husumetli iki grup arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kızışması sonucu, taraflardan biri silaha başvurdu. Olayda, iki kişi baş ve göğüs bölgelerinden aldıkları kurşun yaraları ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Hızlı Müdahale: Acil Servis ve Polis Olay Yerinde

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine ivedilikle sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, iki şahsın da olay yerinde öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Soruşturma Başladı: Cinayet Masası Devrede

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kıraathanede ve çevresinde detaylı delil toplama işlemleri yapıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, güvenlik kamerası kayıtları da incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında, olaya karışan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.