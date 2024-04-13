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Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı

Türkiye ve Avrupa'nın 1993 güzeli Arzum Onan ile ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu, Can Aslantuğ, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı mask
Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı
Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı
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Aşık Oldu, Gönlünü Verdi

21 yaşındaki genç oyuncu Can Aslantuğ, gönlünü Lal Gümüşçüoğlu'na kaptırmış durumda. İkilinin aşkı, Can'ın sevgilisi Lal'in doğum gününde evinde yapılan özel bir partiyle daha da alevlendi. Partide çekilen fotoğraflar, Lal Gümüşçüoğlu tarafından "Mutlu 22..." notuyla Instagram'da paylaşıldı.

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı

Benzetmeler Havada Uçuştu

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu'nun parti sonrası çekilen mutlu kareleri, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı

Gümüşçüoğlu'nun güzelliği, annesi Arzum Onan'a olan benzerliği ile dikkat çekti. Takipçiler, Lal'in gülüşünün Onan'ı hatırlattığını ve çok benzediklerini yorumlarıyla belirtti.

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı

Sanata Adım Atıyor

Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuvarı'nda piyano üzerine aldığı müzik eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine adım atmaya karar verdi. Anne ve babasının izinden giden genç Aslantuğ, bir ajans ile anlaşma imzalayarak bu yeni yolculuğuna resmiyet kazandırdı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla, "Sanatın mutfağı ile birlikte eğitimini almaktan mutlu olduğum, önü arkası dahil tüm alanların birbirini beslediğine inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti..." ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirdi.Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı

Efsane Aşkın Başlangıcı

Can'ın ailesi Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ da, 1994 yılında bir iş görüşmesi sırasında tanışmıştı. İlk görüşmenin ardından hızla ilerleyen ilişkileri, Mehmet Aslantuğ'un Onan'a yaptığı evlenme teklifi ile taçlanmıştı.

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu aşkı sosyal medyayı salladı

# Medya

13 Nis 2024 - 16:28 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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