Boluspor, Ümraniyespor karşısında son dakika coştu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında futbol severler, Boluspor ile Ümraniyespor arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma, nefes kesen anlara sahne oldu ve Boluspor, rakibi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Boluspor – Ümraniyespor maç özeti

Maçın 22. dakikasında sahneye ilk olarak Diniyev çıktı. Serbest vuruş kullanarak kaleyi zorlayan Diniyev'in şutu, Ümraniyespor kalecisi Çağlar tarafından kurtarıldı. Dönen topu Hasan Ayaroğlu sert bir vuruşla değerlendirmeye çalışsa da top direkten döndü ve gol şansı harcandı.

Boluspor gole yaklaştı

İkinci yarıda, 49. dakikada Ümraniyespor'un ceza sahasına yapılan etkili bir ortada Hakan Bilgiç kafa vuruşu ile topu kaleye gönderdi, fakat kaleci Abdulsamed Damlu topu güvenli bir şekilde kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

Boluspor’dan altın değerinde gol

Maçın kaderini belirleyen an ise 86. dakikada yaşandı. Ceza sahası dışından Tunahan Çiçek tarafından yapılan sert ve düzgün bir şut, kaleci Abdulsamed'in elinden kaçırması sonucu ağlarla buluştu. Bu gol, Boluspor'a üç puanı getirirken, Ümraniyespor'un umutlarını da suya düşürdü.

Boluspor ve Ümraniyespor’un kadroları

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 76), Berk Yıldız, Vüsal Isgandarli (Tunahan Çiçek dk. 59), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 76), Daniel Avramovski, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 76)

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Dimitri Cavare, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk.73), Atalay Babacan (Emre Demir dk. 85), Hasan Ayaroğlu, Cosgun Diniyev (Ivan Saponjic dk. 90), Emrecan Bulut (Melih Okutan dk. 85), Tiago Çukur (Onur Ayık dk. 73)

Diğer öne çıkan detaylar

Boluspor, Tunahan Çiçek'in 86. dakikada attığı golle zafer elde etti. Hakemler Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas ve Kemal Mavi yönetimindeki maçta sarı kartlar ise Vüsal Isgandarli, Jefferson, Naby Oulare ve Avramovski (Boluspor) ile Tiago Çukur ve Emre Demir (Ümraniyespor) oyuncularına gösterildi.