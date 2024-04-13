Aleyna Tilki'den Kıbrıs konseri sonrası çarpıcı açıklamalar

Üstesinden Geldik: Aleyna Tilki Engel Tanımıyor

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta verdiği konserin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçmişte yaşadığı sahne engellerine dair önemli açıklamalarda bulunan Tilki, mücadelesini ve bu süreçte nasıl başarılı olduğunu anlattı. "Laflarım gerekli kişilere ulaştı ve engelleri birlikte aştık," diyen Tilki, sektörde cesaret etmenin ve konuşmanın önemine vurgu yaptı.

Sosyal Medyada İş Birliği Tepkisi

Aleyna Tilki, yeni albümü üzerinde çalışırken yaşadığı bir başka sorunu da dile getirdi. Albüm çalışmaları sırasında yurt dışında vakit geçiren çocukluk arkadaşlarına sosyal medya üzerinden yaptığı sitem dolu paylaşımlarla gündeme gelmişti. Tilki bu durumu, "Albüm çıkış dönemimde beni yalnız bıraktılar. Dinleyicilerime karşı yapılan bir saygısızlık," şeklinde değerlendirdi.

Kişisel Zorluklar ve Yeni Deneyimler

Konser öncesi gerçekleşen röportajda, Aleyna Tilki kişisel duygularını da paylaştı. İnsanların kendisini kırılgan olmayan biri olarak gördüğünü ancak kolayca kırılabildiğini belirten Tilki, "Beni kırıyorlar ama canları sağ olsun. Bazen üzülüyorum," dedi. Ayrıca, oyuncu arkadaşı Serel Yereli ile Boğaz'da yaptıkları tekne gezisi ve suya atladıkları anları da anımsatarak, "O anları farklı zamanlarda gibi gösterdik ama su aslında daha soğuktu," ifadelerini kullandı.

Kazanan Aleyna Tilki

Tilki'nin açıklamaları, sektördeki bazı değişikliklere öncülük ettiğini gösteriyor. Kendisi gibi sahne engelleriyle karşılaşan diğer sanatçıların da durumlarına ışık tutarken, kimilerinin menajer değiştirmesine kadar giden etkiler yarattı. Tilki, "Savaşımızı verdik, kazandık" diyerek bu sürecin galibi olduğunu hissettiğini dile getirdi.