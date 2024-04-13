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Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!

Survivor All Star'da Ogeday ve Yunus Emre arasında çıkan kavga sansürlenerek yayınlandı. İkili diskalifiye olacak mı? Detaylar bu akşamki bölümde.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi! mask
Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!
Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!
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Survivor All Star, son yayımlanan bölüm fragmanıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. TV8’in fenomen yarışması Survivor’ın All Star serisinde, yarışmacılar Ogeday Girişken ve Yunus Emre Özden arasında yaşanan fiziksel kavga, sosyal medyanın da ana gündem maddelerinden biri oldu.

Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!

Kavga Anları Sansürlendi

Yeni bölüm fragmanında, Ogeday ve Yunus Emre arasında tırmanan gerginlik yumruklaşma ile sonuçlandı. İkilinin birbirine ağır sözler sarf ettiği ve sinirlerin gerildiği anlar kameralara yansıdı. Ancak, şiddet içerikli sahnelerin sansürlenmesi dikkat çekti.

Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!

İlk Dokunulmazlık Oyunu ve Sonrası Gerilim

Düello ve ilk dokunulmazlık oyunun ardından çekilen fragmanda, takım arkadaşlarının ve yapım ekibinin araya girmesine rağmen iki yarışmacı arasındaki fiziksel temas engellenemedi. Ogeday'ın kontrolden çıkarak Yunus Emre'ye saldırması, büyük bir şaşkınlık yarattı.Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!

Diskalifiye Spekülasyonları ve Merak Edilenler

Survivor All Star'da yaşanan bu olaylar sonrası, Ogeday ve Yunus Emre'nin yarışmadan diskalifiye olup olmayacakları merak konusu oldu. Kavganın ardından yarışma kaderlerini belirleyecek olan yeni bölüm, izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor.Survivor'da Neler Oluyor? Yumruklar havada uçuştu görüntüler sansürlendi!

Sosyal Medyada Tepkiler

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Yarışmacıların agresif tavırları ve yarışmanın seyrini değiştirebilecek bu tür davranışlar, Survivor All Star'ın bu sezonki en çok konuşulan anları arasına girdi.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde, yarışmacıların akıbeti ve yaşanan olayların detayları netlik kazanacak. Survivor All Star, heyecanı hiç düşmeyen bölümleriyle izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor.

13 Nis 2024 - 19:12 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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