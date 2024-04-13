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Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sahnesinin sevilen isimlerinden olan Şakir Öner Günhan, 82 yaşında hayata veda etti. Uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen sanatçı, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Günhan'ın vefat haberi, kızı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti mask
Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
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Eğitim ve Sanat Hayatı

1942 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğan Şakir Öner Günhan, memur bir ailenin çocuğu olarak Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde eğitimini tamamladı. Lise eğitimini Ankara'da alan Günhan, ardından Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü ve Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nden mezun oldu.

Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

TRT'de Bir Yıldız Doğuyor

1966 yılında TRT'ye katılan Günhan, burada Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak kariyerine başladı. 1973'ten itibaren TRT'de prodüktör olarak görev yapmaya başlayan sanatçı, 'Yörelerimiz Türkiye', 'Ankara Rüzgarı' ve 'Türkülerin Hikayesi' gibi pek çok önemli televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak yer aldı.Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Veda ve Cenaze Töreni

Güler yüzlü ve sevecen kişiliğiyle tanınan Günhan için cenaze töreni, 14 Nisan 2024 Pazar günü öğle namazına müteakip Bodrum Bitez'deki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde gerçekleştirilecek. Sanatçı, Bitez Mezarlığı'na defnedilecek. Türk Halk Müziği camiası ve sevenleri, Günhan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayacak.Türk Halk Müziği'nin duayeni Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Günhan'ın vefatı, müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı ve onun sanatı, sesi ve eserleri uzun yıllar boyunca hatırlanmaya devam edecek.

# pazar, nisan, ankara, türkiye, eğitim

13 Nis 2024 - 19:27 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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