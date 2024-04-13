Fenerbahçe, Boluspor'a 2 attı!

U19 Elit A Ligi'nin 20. haftasında Boluspor, ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıktı. 13 Nisan Cumartesi günü güneş altında başlayan bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyordu. İlk yarı boyunca mücadele dolu geçen maçta gol sesi çıkmadı, ancak ikinci yarıda oyunun seyri değişti.

İlk yarının sessizliği, ikinci yarıda bozuldu

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da kuvvetli savunma yapmasıyla gol olmadan sona erdi. Fenerbahçe, sürekli olarak Boluspor savunmasını zorladı fakat aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 75. dakikada Mustafa Emir Akyıldız ile öne geçti. Ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla topu ağlarla buluşturan Mustafa Emir, takımını 1-0 öne geçirdi.

Boluspor'dan hızlı yanıt

Fenerbahçe'nin golü, Boluspor'u harekete geçirdi. Ev sahibi takım, 80. dakikada sağ kanattan geliştirdiği etkili bir atakla İsmail Kalburcu'nun topa tekte vuruşuyla eşitliği sağladı. Bu golle maçın son dakikaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Fenerbahçe son dakikada güldü

Maçın bitimine saniyeler kala, Fenerbahçe köşe vuruşundan gelen bir fırsatı değerlendirdi. 90+2. dakikada Görkem İbrahim Demirel'in kafa vuruşuyla skoru 2-1'e taşıyan Fenerbahçe, bu golle galibiyeti kaptı. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin ligdeki 14. galibiyetini elde etmesini ve liderliği matematiksel olarak garantilemesini sağladı.

Play-off yarı finalinde gözler kura çekiminde

Fenerbahçe, normal sezonun bitimine iki hafta kala play-off yarı finaline yükselme başarısını gösterdi. Eşleşmelerin kura ile belirleneceği yarı final maçları, tek maç üzerinden eleme usulü ile oynanacak. Berabere biten maçlar ise penaltı atışları ile sonuçlandırılacak.

Boluspor'un gelecek planları

Boluspor ise bu mağlubiyetle ligde 17 puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Takım, kalan haftalarda puan durumunu iyileştirmek ve sezonu daha iyi bir sıralamada tamamlamak için mücadelesine devam edecek.

Boluspor ve Fenerbahçe’nin kadroları

Boluspor’un kadrosu: Arda Yazıcı, Çınar Nergiz, Baran Boyraz, Erdem Reis (Oğuzhan Tek dk. 80), Murat Elmacı, Emin Yılmaz (Gift dk. 58), Tolunay Artuç, Harun Yerlikaya, Amara (Birol Yiğit Çavuşoğlu dk. 80), İsmail Kalburcu (Doğukan Bağdat dk. 85), Emin Temel

Fenerbahçe’nin kadrosu: Ömer Bircan Camcı, Emrullah Kulbak (Mustafa Emir Akyıldız dk. 68), Boran Eligüzel, Yusuf Akçiçek, Emir Ekiz, Efekan Karayazı (Şükür Toğrak dk. 80), Samet Sargın (Aziz Eren dk. 68), Muhammet İmre, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai (Kaan Akyazı dk. 87), Kerem Kayaarası (Görkem Demirel dk. 68)