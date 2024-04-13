Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni ezdi geçti

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da ataklarıyla dengeli bir mücadeleye sahne oldu. 18. dakikada Keçiörengücü'nden Camara, sol kanattan sürüklediği topu ceza sahası içine taşıdı ve şutunu çekti; ancak Gençlerbirliği kalecisi Ertuğrul topu kornere çelmeyi başardı. 24. dakikada yaşanan bir başka heyecanlı an, Gençlerbirliği ceza sahasında Görkem'in yerde kalması ve ardından VAR incelemesi sonucu hakem Burak Olcar'ın penaltı kararı vermesi oldu. Penaltı atışını kullanan Görkem, topu sol köşeden ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru Gençlerbirliği, 45+3. dakikada Ensar'ın sol kanattan yaptığı ortaya Amilton'un kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

Muharrem'in golüyle galibiyet

İkinci yarıda her iki takım da galibiyet için yoğun çaba sarf etti. 63. dakikada Keçiörengücü'nün sağ kanattan geliştirdiği bir atak sonucu, savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Muharrem, kale önünde yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen gol oldu.

Maçın yıldızları ve istatistikler

Maç boyunca her iki takımın oyuncuları kritik roller oynadı. Keçiörengücü'nün golcüsü Muharrem maçın yıldızı seçilirken, Gençlerbirliği'nin kalecisi Ertuğrul da kurtarışlarıyla dikkat çekti. İki takım arasındaki bu çekişmeli mücadele, Ankara Keçiörengücü'nün üstün taktikleri ve azmiyle sonuçlandı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Dura oldu.

Ankara Keçiörengücü’nün kadrosu: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Camara (Selim Ilgaz dk. 66), Erkam Develi (Orhan Nahırcı dk. 86), Traore, Görkem Bitin (Arda Hilmi Şengül dk. 71), Melih İnan (Bardhi dk. 46)

Gençlerbirliği’nin kadrosu: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Oltan Karakullukçu dk. 78), Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Akabueze (Jimmy Durmaz dk. 78), Amilton, Yatabare (Siliki dk. 43), Ensar Kemaloğlu, Melih Bostan

Yedekler: Orkun Özdemir, Abdullah Durak, Elias Durmaz, Baran Aksaka, Arda Temur, Musa Çağıran, Özgür Çek

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği arasındaki maçta golü Görkem Bitin (29. dakika penaltı), Muharrem Cinan (63. dakika) (Ankara Keçiörengücü) ve Amilton (45+3. dakika) (Gençlerbirliği) attılar. Ankara Keçiörengücü'nden Traore (80. dakika) kırmızı kart gördü. Sarı kartlar ise Erkam Develi, Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü) ile Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Yasin Güreler, Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği) tarafından alındı.