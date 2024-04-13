- Olay Entrika

Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Burak Özçivit, hayranlarıyla yeni bir fotoğraf paylaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti mask
Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti
Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti
Haber albümü için resme tıklayın

Yakışıklı oyuncu, bu sefer de küçük oğlu Kerem ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Özçivit, fotoğrafına eklediği "Ay çöreğim" notuyla da dikkat çekti.

Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Aşk Hikayesi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, "Çalıkuşu" dizisi setinde tanışarak başlayan dostluklarını zamanla aşka dönüştürdü. İlişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, Türk medyasının ve hayranlarının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem dünyaya geldi.

Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti

Ailece Mutluluk Pozları

Özçivit ailesi, özellikle çocuklarıyla çekilen fotoğrafları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini topluyor. Son paylaşımlarından biri olan ve Burak Özçivit'in "Ay çöreğim" notu düşerek paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. Baba ve oğulun samimi pozları, Özçivit'in hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Burak Özçivit'in yeni paylaşımı, sosyal medyada hayranlarının yanı sıra pek çok ünlü isim tarafından da beğeni ve yorumlarla desteklendi. Özçivit ailesinin mutlu anları, onların takipçilerine pozitif enerji yaymaya devam ediyor.

# Medya

13 Nis 2024 - 20:33 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL