Burak Özçivit yeni paylaştığı fotoğraf ile gönülleri fethetti

Yakışıklı oyuncu, bu sefer de küçük oğlu Kerem ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Özçivit, fotoğrafına eklediği "Ay çöreğim" notuyla da dikkat çekti.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Aşk Hikayesi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, "Çalıkuşu" dizisi setinde tanışarak başlayan dostluklarını zamanla aşka dönüştürdü. İlişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, Türk medyasının ve hayranlarının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem dünyaya geldi.
Ailece Mutluluk Pozları
Özçivit ailesi, özellikle çocuklarıyla çekilen fotoğrafları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini topluyor. Son paylaşımlarından biri olan ve Burak Özçivit'in "Ay çöreğim" notu düşerek paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. Baba ve oğulun samimi pozları, Özçivit'in hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Burak Özçivit'in yeni paylaşımı, sosyal medyada hayranlarının yanı sıra pek çok ünlü isim tarafından da beğeni ve yorumlarla desteklendi. Özçivit ailesinin mutlu anları, onların takipçilerine pozitif enerji yaymaya devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.