Photoshop fiyaskosu Yeliz Yeşilmen’i sosyal medyanın diline düşürdü

Dubai Tatilinde Photoshop Kazası

Yeşilmen, tatil anılarını takipçileriyle paylaşmak amacıyla Dubai’den bir fotoğraf yayınladı. Ancak, bacak boyunu uzatma çabası photoshop’u abartınca, takipçilerinin diline düştü. Görseldeki orantısızlık, Yeşilmen’e sosyal medyada pek çok eleştiri getirdi. Takipçileri, Yeşilmen’in bacaklarının uzunluğunu abartılı bulduklarını ve fotoğrafın doğallıktan uzak olduğunu dile getirdiler.

Sosyal Medyadan Eleştiri Yağmuru

Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilmen’in fotoğrafındaki bacak boyunu ele alarak, “O ayak kaç numara niye sünmüş öyle?”, “Bacaklar kaç metre, filtreyi baya abarttın” ve “Ayak 50 olmuş” gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi. Ayrıca, bir takipçisinin “Filtreyi biraz az yapsaydın iyi olurdu” şeklindeki yorumu dikkat çekti.

Aşk Kadını Yeliz Yeşilmen

Yeşilmen, kişisel hayatıyla ilgili sorulara da açık yüreklilikle yanıt veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin evlilikle ilgili sorduğu bir soruya, “Evlilik değil ama birliktelik olabilir. Dedim gibi, sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım.” diyerek samimi bir yanıt verdi. Yeşilmen’in bu açıklaması, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Yeşilmen’in photoshop hataları ve kişisel açıklamaları, onu sık sık magazin haberlerine taşımaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya maceraları ve özel hayatı hakkında daha fazla bilgi için takipte kalın.