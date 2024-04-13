Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı

Uzun Süren Sessizlik Son Buldu

Feyza Civelek, uzun süredir medyada ve sosyal medyada dolaşan peruk kullanımı hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Sağlık sorunları nedeniyle peruk kullandığını ve bu durumun geçici olduğunu ifade etti. Civelek, yaşadığı bu zorlu süreci takipçileriyle paylaşarak, konu hakkında yapılan yersiz yorumlara da tepki gösterdi.

Sağlıkla İlgili Eleştirilere Sert Yanıt

Kendisine yöneltilen eleştirilere net bir dille yanıt veren Civelek, “Bu bir sağlık sorunu, o yüzden saçma sapan yorumları kendinize saklayın” dedi. Hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Civelek, yakın zamanda kendi saçlarıyla kameralar karşısına geçeceğinin müjdesini verdi.

Moda Tercihleri ve Sosyal Medya Etkileşimleri

Geçtiğimiz günlerde Cannes'da katıldığı bir etkinlikte pembe pul işlemeli mini bir elbise tercih eden Civelek, moda seçimleriyle de gündemde kalmayı başardı. Ancak bu seçim, sosyal medya takipçileri tarafından fazla beğenilmedi. Bu durum, ünlü oyuncunun üzerindeki baskıyı daha da artırmış gibi görünüyor.

Yeniden Sahnelere Dönüş Sinyali

Civelek, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları aşma konusunda kararlı. Yakında saçlarının tekrar uzamasını ve bu zorlu süreci geride bırakarak, ekranlara tam anlamıyla dönüş yapmayı hedefliyor. Hayranları, sevdikleri oyuncuyu yeniden eski sağlığına kavuşmuş olarak görmek için sabırsızlanıyor.