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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, son zamanlarda dikkat çeken bir itirafta bulundu. ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Civelek, peruk kullanmasının nedenini açıkladı. Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini ve bu süreçte kullandığı bir ilacın yan etkisi olarak saç dökülmesi yaşadığını belirtti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı mask
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı
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Uzun Süren Sessizlik Son Buldu

Feyza Civelek, uzun süredir medyada ve sosyal medyada dolaşan peruk kullanımı hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Sağlık sorunları nedeniyle peruk kullandığını ve bu durumun geçici olduğunu ifade etti. Civelek, yaşadığı bu zorlu süreci takipçileriyle paylaşarak, konu hakkında yapılan yersiz yorumlara da tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı

Sağlıkla İlgili Eleştirilere Sert Yanıt

Kendisine yöneltilen eleştirilere net bir dille yanıt veren Civelek, “Bu bir sağlık sorunu, o yüzden saçma sapan yorumları kendinize saklayın” dedi. Hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Civelek, yakın zamanda kendi saçlarıyla kameralar karşısına geçeceğinin müjdesini verdi.Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı

Moda Tercihleri ve Sosyal Medya Etkileşimleri

Geçtiğimiz günlerde Cannes'da katıldığı bir etkinlikte pembe pul işlemeli mini bir elbise tercih eden Civelek, moda seçimleriyle de gündemde kalmayı başardı. Ancak bu seçim, sosyal medya takipçileri tarafından fazla beğenilmedi. Bu durum, ünlü oyuncunun üzerindeki baskıyı daha da artırmış gibi görünüyor.Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sağlık mücadelesini açıkladı

Yeniden Sahnelere Dönüş Sinyali

Civelek, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları aşma konusunda kararlı. Yakında saçlarının tekrar uzamasını ve bu zorlu süreci geride bırakarak, ekranlara tam anlamıyla dönüş yapmayı hedefliyor. Hayranları, sevdikleri oyuncuyu yeniden eski sağlığına kavuşmuş olarak görmek için sabırsızlanıyor.

# tedavi, seçim, Medya

13 Nis 2024 - 20:56 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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