- Asayiş

Yaramaz Köpek ve Klozet Kapağı 

Kastamonu'nun Cide ilçesi, Kumluca Mahallesi'nde yaşanan sıra dışı bir olay, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle mutlu sonla bitti. Dere kenarında başını bir klozet kapağına sıkıştıran bir köpek, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Cide Belediyesi Saha Denetim Amiri'nin fark ettiği bu ilginç durum, hemen ilgili ekiplere bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yaramaz Köpek ve Klozet Kapağı  mask
Yaramaz Köpek ve Klozet Kapağı 
Haber albümü için resme tıklayın

Belediye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi
Olay yerine sevk edilen Cide Belediyesi ekipleri, köpeği bu zor durumdan kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, köpeğin başını sıkıştırdığı klozet kapağı özenle kesilerek çıkarıldı. Ekiplerin profesyonel ve dikkatli yaklaşımı sayesinde, köpek herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.

Yaramaz Köpek ve Klozet Kapağı 

Doğal Yaşam Alanına Dönüş
Kurtarılan köpek, başından kurtarılan klozet kapağından sonra doğal yaşam alanına güvenle geri döndürüldü. Cide Belediyesi, bu tür olaylarda hayvanların güvenliği ve refahını öncelikli tutarak, doğaya saygılı bir müdahale sergilediğini bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar, yaşanan bu kurtarma operasyonu sonrasında belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların Teşekkürü ve Belediye'nin Başarısı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleşen bu kurtarma operasyonu, yerel yönetimlerin hayvan dostu yaklaşımlarını ve kriz anlarında gösterdikleri etkin yönetim becerilerini ortaya koydu. Cide Belediyesi'nin başarılı operasyonu, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.
# kastamonu, belediye

13 Nis 2024 - 21:01 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL