Yaramaz Köpek ve Klozet Kapağı 

Belediye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi
Olay yerine sevk edilen Cide Belediyesi ekipleri, köpeği bu zor durumdan kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, köpeğin başını sıkıştırdığı klozet kapağı özenle kesilerek çıkarıldı. Ekiplerin profesyonel ve dikkatli yaklaşımı sayesinde, köpek herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.
Doğal Yaşam Alanına Dönüş
Kurtarılan köpek, başından kurtarılan klozet kapağından sonra doğal yaşam alanına güvenle geri döndürüldü. Cide Belediyesi, bu tür olaylarda hayvanların güvenliği ve refahını öncelikli tutarak, doğaya saygılı bir müdahale sergilediğini bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar, yaşanan bu kurtarma operasyonu sonrasında belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
Vatandaşların Teşekkürü ve Belediye'nin Başarısı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleşen bu kurtarma operasyonu, yerel yönetimlerin hayvan dostu yaklaşımlarını ve kriz anlarında gösterdikleri etkin yönetim becerilerini ortaya koydu. Cide Belediyesi'nin başarılı operasyonu, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.