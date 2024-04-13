Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!

Sahne Öncesi Gülşen'den İtiraflar
Bayram coşkusunu Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşturan Gülşen, sahne öncesi basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, fit görünümünü koruma yöntemlerini paylaştı. Yıllar boyunca formunu koruyan başarılı şarkıcı, sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli yürüyüşün önemine vurgu yaptı. "Her şey dengede olmalı. Bu benim için bir yaşam tarzı" diyen Gülşen, fitliğini "açlığına" borçlu olduğunu belirtti.
Renk Değiştiren Saçlar ve Yeni Single Heyecanı
Son dönemde pembe ve bal rengi saçları ile dikkat çeken Gülşen, yenilenmeyi sevdiğini ve bu yeniliklerin kendisine enerji verdiğini ifade etti. Ayrıca, 26 Nisan'da hayranlarıyla buluşacak yeni single'ı hakkında da ipuçları verdi. Yeni şarkısıyla ilgili heyecanını ve sürprizi ise "Yakında" sözleriyle duyurdu.
Sahne Arkası: Gülşen'in Dinlenme Sırları
Çalışırken kendini en iyi hissettiğini belirten Gülşen, "Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum" itirafında bulundu. Sahne hazırlıkları sırasında dinlenme fırsatı bulduğunu ve işini yaparken kendini 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissettiğini dile getirdi. Yoğun çalışma temposuna rağmen enerjik ve eğlenceli sahne performansları ile bilinen Gülşen, çalışmadığı zamanlarda daha fazla yorulduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.