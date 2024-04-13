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Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!

Ünlü şarkıcı Gülşen, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta verdiği konserde göz kamaştırdı. Sahne öncesi gazetecilere özel açıklamalarda bulunan Gülşen, fit görünümünün sırlarını ve yeni projelerini anlattı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları! mask
Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!
Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!
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Sahne Öncesi Gülşen'den İtiraflar

Bayram coşkusunu Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşturan Gülşen, sahne öncesi basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, fit görünümünü koruma yöntemlerini paylaştı. Yıllar boyunca formunu koruyan başarılı şarkıcı, sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli yürüyüşün önemine vurgu yaptı. "Her şey dengede olmalı. Bu benim için bir yaşam tarzı" diyen Gülşen, fitliğini "açlığına" borçlu olduğunu belirtti.

Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!

Renk Değiştiren Saçlar ve Yeni Single Heyecanı

Son dönemde pembe ve bal rengi saçları ile dikkat çeken Gülşen, yenilenmeyi sevdiğini ve bu yeniliklerin kendisine enerji verdiğini ifade etti. Ayrıca, 26 Nisan'da hayranlarıyla buluşacak yeni single'ı hakkında da ipuçları verdi. Yeni şarkısıyla ilgili heyecanını ve sürprizi ise "Yakında" sözleriyle duyurdu.Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!

Sahne Arkası: Gülşen'in Dinlenme Sırları

Çalışırken kendini en iyi hissettiğini belirten Gülşen, "Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum" itirafında bulundu. Sahne hazırlıkları sırasında dinlenme fırsatı bulduğunu ve işini yaparken kendini 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissettiğini dile getirdi. Yoğun çalışma temposuna rağmen enerjik ve eğlenceli sahne performansları ile bilinen Gülşen, çalışmadığı zamanlarda daha fazla yorulduğunu açıkladı.Gülşen nasıl fit kalıyor? İşte ünlü şarkıcının sırları!
# nisan

13 Nis 2024 - 21:08 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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