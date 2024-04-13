Karabük Eflani'de trajik kaza, ağaç altında kalarak can verdi!

Kavak ağacı bir can aldı

Karabük'ün sakin Eflani ilçesinde, bir ağaç kesme işlemi sırasında yaşanan trajik bir kaza, Orhan Ünal isimli yerel bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ünal, Tabaklar Mahallesi'nde bulunan Tepecik Küme Evleri bölgesinde, bir kavak ağacını motorlu testere ile kesmeye çalışırken, ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı.

Çevredekilerin müdahalesi ve ekiplerin sevki

Olayı fark eden çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Ünal'a ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Ancak, yapılan tüm çabalar rağmen Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin mücadelesi

Sağlık ekipleri, Orhan Ünal'a acil müdahalede bulunarak onu hayatta tutmaya çalıştı. Ne yazık ki, aldığı ağır yaralar ve durumunun ciddiyeti nedeniyle Ünal, kurtarılamadı.

Polis soruşturması başlatıldı

Ünal'ın trajik ölümünün ardından, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, kazanın nasıl meydana geldiğini ve olası ihmallere karşı detaylı bir inceleme içerecek şekilde yürütülecek.

Ünal'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Orhan Ünal'ın cansız bedeni, olay yerinden alınarak Eflani Entegre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ailesi ve yakınları, Ünal'ın cenazesini teslim almak üzere hastaneye geldiler.

Eflani topluluğu yasta

Bu tür trajik kazalar, Eflani gibi küçük topluluklarda derin etkiler bırakmaktadır. Yerel halk, Ünal'ın ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşamakta ve birbirine destek olmaya çalışmaktadır. Bu acı olay, benzer kazaların önlenmesi adına daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.