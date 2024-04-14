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Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvan ile motosiklet çarpıştı, kazada iki kişi yaralandı. Olay, Bolu-Mudurnu karayolu üzerindeki Topardıç köyü yakınlarında gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı mask
Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı
Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı
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Alınan bilgilere göre, Mudurnu yönüne doğru ilerlerken Topardıç köyüne dönmeye çalışan 14 GA 761 plakalı panelvan, aynı yönde seyir halinde olan 06 DYY 188 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza Anında Neler Oldu?

Panelvanın dönüş yaptığı sırada, sollama yapmaya çalışan motosiklette bulunan iki kişi, yaşanan feci çarpışma sonucu yaralandı. Motosikletten fırlayan yaralılar, yol kenarına savruldu. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı

Acil Servis ve Jandarma Olay Yerinde

Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananlar, hastanede tedavi altına alındı.Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı

Trafik Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Bu tür kazalar, özellikle dönüş manevraları sırasında sıkça meydana gelmektedir. Sürücülerin, özellikle kavşaklarda ve dönüş yaparken daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Yol kullanıcılarının her zaman trafik kurallarına uymaları ve gereken dikkati göstermeleri büyük önem taşımaktadır.
# kaza, tedavi, jandarma, trafik, mudurnu

14 Nis 2024 - 11:47 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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