Dönüş manevrası faciaya neden oldu! Motosiklet ve panelvan çarpıştı

Alınan bilgilere göre, Mudurnu yönüne doğru ilerlerken Topardıç köyüne dönmeye çalışan 14 GA 761 plakalı panelvan, aynı yönde seyir halinde olan 06 DYY 188 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kaza Anında Neler Oldu?
Panelvanın dönüş yaptığı sırada, sollama yapmaya çalışan motosiklette bulunan iki kişi, yaşanan feci çarpışma sonucu yaralandı. Motosikletten fırlayan yaralılar, yol kenarına savruldu. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Acil Servis ve Jandarma Olay Yerinde
Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananlar, hastanede tedavi altına alındı.
Trafik Kazaları ve Güvenlik Önlemleri
Bu tür kazalar, özellikle dönüş manevraları sırasında sıkça meydana gelmektedir. Sürücülerin, özellikle kavşaklarda ve dönüş yaparken daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Yol kullanıcılarının her zaman trafik kurallarına uymaları ve gereken dikkati göstermeleri büyük önem taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.