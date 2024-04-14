Hafif ticari araç kaosa neden oldu! Refüje çarpma sonucu 2 yaralı!

Hafif Ticari Araç Refüje Çarptı
Ankara yönünde ilerlerken yaşanan olayda, 14 ABK 761 plakalı hafif ticari araç, ani bir direksiyon kaybı ile kontrolden çıkarak yolun sağ şeridine savruldu ve buradaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç büyük oranda hasar gördü.
İlk Müdahale ve Soruşturma
Kaza, çevredeki diğer sürücüler tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hızla hastaneye sevk etti. Bolu polisi, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
Trafikte Güvenlik Uyarısı
Bu kaza, özellikle sabah erken saatlerde ve yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti konusunda maksimum dikkat gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sürücülerin, her zaman uyanık olmaları ve olası bir kazayı önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.
Bölgedeki Trafik Akışına Etkiler
Kaza sonrasında D-100 karayolunun Ankara istikameti, araç enkazının kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bu durum, sabah işe gitmek üzere yola çıkan sürücüler için geçici aksamalara neden oldu.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.