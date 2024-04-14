Hafif ticari araç kaosa neden oldu! Refüje çarpma sonucu 2 yaralı!

Hafif Ticari Araç Refüje Çarptı

Ankara yönünde ilerlerken yaşanan olayda, 14 ABK 761 plakalı hafif ticari araç, ani bir direksiyon kaybı ile kontrolden çıkarak yolun sağ şeridine savruldu ve buradaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç büyük oranda hasar gördü.

İlk Müdahale ve Soruşturma

Kaza, çevredeki diğer sürücüler tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hızla hastaneye sevk etti. Bolu polisi, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Trafikte Güvenlik Uyarısı

Bu kaza, özellikle sabah erken saatlerde ve yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti konusunda maksimum dikkat gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sürücülerin, her zaman uyanık olmaları ve olası bir kazayı önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

Bölgedeki Trafik Akışına Etkiler

Kaza sonrasında D-100 karayolunun Ankara istikameti, araç enkazının kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bu durum, sabah işe gitmek üzere yola çıkan sürücüler için geçici aksamalara neden oldu.