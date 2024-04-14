Fahiş fiyat uygulayan firmalara 5 Milyon TL ceza

Bayram denetimlerinde fahiş fiyatlarla mücadele
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde gerçekleştirilen geniş çaplı otobüs denetimlerine dikkat çekti. Bu süreçte, 80 bin 195 seferde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşındı, fahiş bilet fiyatlarına ve diğer usulsüzlüklere yönelik yoğun denetimler yapıldı.
Toplamda 5 Milyon TL Ceza uygulandı
Bakanlık, bayram tatilinde fahiş fiyat uygulayan ve usulsüzlük yapan otobüs işletmecilerine toplam 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası kesti. Bu adımla, vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.
4,810 Otobüs detaylı incelemeye tabi tutuldu
Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 4,810 otobüs detaylı şekilde incelendi. Bu denetimler, hem elektronik sistemler üzerinden hem de fiziksel kontrollerle gerçekleştirildi.
Korsan taşımacılığa geçit yok
Ayrıca, korsan taşımacılık yapan ve izinsiz yolcu alımı gerçekleştiren işletmelere karşı yapılan denetimlerde 1 milyon 269 bin lira ek ceza uygulandı. Bu cezalar, taşımacılık sektöründe yasalara uygun hareket edilmesini teşvik etmekte.
Denetimlerin vatandaşa yansımaları
Bakanlık, bayram tatilinde vatandaşların güvenli ve ekonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimleri yoğunlaştırdı. Bakan Uraloğlu, vatandaş memnuniyetinin bu süreçte öncelikli olduğunu vurguladı.
Gelecekteki denetimler ve düzenlemeler
Bakan Uraloğlu, gelecekte denetimlerin sıklığını ve etkinliğini artırarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, bayram dönemlerinde otobüs seyahatlerinin daha düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesi için yeni düzenlemelerin planlandığını açıkladı.
Yolcu güvenliği ve düzenin sağlanması
Denetimlerle yolcu güvenliği ve taşımacılık düzeninin sağlanması amaçlanmaktadır. Bilet fiyatlarında adil bir yapı korunarak, yolcuların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri garanti altına alınmaktadır.
Fahiş fiyat ve usulsüzlüklere karşı etkin mücadele
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü bu denetimler, bayram tatilinde otobüs seferleri boyunca fahiş fiyat ve usulsüzlüklerle mücadelede önemli bir adım olmuştur, vatandaşların haklarını koruma altına alarak seyahat deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.