Fahiş fiyat uygulayan firmalara 5 Milyon TL ceza

Bayram denetimlerinde fahiş fiyatlarla mücadele

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde gerçekleştirilen geniş çaplı otobüs denetimlerine dikkat çekti. Bu süreçte, 80 bin 195 seferde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşındı, fahiş bilet fiyatlarına ve diğer usulsüzlüklere yönelik yoğun denetimler yapıldı.

Toplamda 5 Milyon TL Ceza uygulandı

Bakanlık, bayram tatilinde fahiş fiyat uygulayan ve usulsüzlük yapan otobüs işletmecilerine toplam 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası kesti. Bu adımla, vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

4,810 Otobüs detaylı incelemeye tabi tutuldu

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 4,810 otobüs detaylı şekilde incelendi. Bu denetimler, hem elektronik sistemler üzerinden hem de fiziksel kontrollerle gerçekleştirildi.

Korsan taşımacılığa geçit yok

Ayrıca, korsan taşımacılık yapan ve izinsiz yolcu alımı gerçekleştiren işletmelere karşı yapılan denetimlerde 1 milyon 269 bin lira ek ceza uygulandı. Bu cezalar, taşımacılık sektöründe yasalara uygun hareket edilmesini teşvik etmekte.

Denetimlerin vatandaşa yansımaları

Bakanlık, bayram tatilinde vatandaşların güvenli ve ekonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimleri yoğunlaştırdı. Bakan Uraloğlu, vatandaş memnuniyetinin bu süreçte öncelikli olduğunu vurguladı.

Gelecekteki denetimler ve düzenlemeler

Bakan Uraloğlu, gelecekte denetimlerin sıklığını ve etkinliğini artırarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, bayram dönemlerinde otobüs seyahatlerinin daha düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesi için yeni düzenlemelerin planlandığını açıkladı.

Yolcu güvenliği ve düzenin sağlanması

Denetimlerle yolcu güvenliği ve taşımacılık düzeninin sağlanması amaçlanmaktadır. Bilet fiyatlarında adil bir yapı korunarak, yolcuların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri garanti altına alınmaktadır.

Fahiş fiyat ve usulsüzlüklere karşı etkin mücadele

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü bu denetimler, bayram tatilinde otobüs seferleri boyunca fahiş fiyat ve usulsüzlüklerle mücadelede önemli bir adım olmuştur, vatandaşların haklarını koruma altına alarak seyahat deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.