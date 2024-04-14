2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu sona eriyor

2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu kapanıyor

15 Nisan 2024 tarihinde, 2023-2024 balıkçılık av sezonu resmi olarak sona erecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sezonun bereketli geçtiğini ve avlanma miktarlarının beklentileri aştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenine katılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sezonun açılışını İstanbul'daki Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda bir törenle gerçekleştirdi. Bu etkinlik, av sezonunun başlangıcını simgeleyerek, sektördeki canlılığı artırdı.

Avcılık türleri ve yasakların başlaması

Bakan Yumaklı, 15 Nisan itibarıyla endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerinin (gırgır ve trol) av yasağına tabi olacağını, ancak kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların bu yasaktan muaf tutulacağını açıkladı.

Uluslararası sular için özel izinler

Kıyı sularının dışında, uluslararası sulara açılan balıkçılar için Bakanlıktan alınması gereken özel izinler konusunda bilgi verildi. Bu izinlerle balıkçılar, belirli kurallara uyarak avcılık faaliyetlerini sürdürebilecek.

Ekonomik katkı ve ihracat başarısı

Bu sezon, balıkçılık ürünlerinin ihracatı önemli bir döviz girdisi sağladı. Ayrıca, yerel pazarlarda balık tüketiminin artması ekonomiye olumlu yansıdı.

Yoğun denetimler ve uygulanan cezalar

Geçen yıl boyunca yapılan 171 bin 219 denetimle, kaçak avcılığa büyük darbe vuruldu. Bu denetimler sonucunda, 593 ton su ürününe el konuldu ve çeşitli cezalar uygulandı.

Yeni sezon için kurallar ve düzenlemeler

Gelecek balıkçılık sezonu için, sektörel gelişmeler ve iklim değişikliği göz önünde bulundurularak yeni av kuralları belirlenecek. Bakan Yumaklı, bu sürecin tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşeceğini vurguladı.

Sürdürülebilir balıkçılık için stratejik planlar

Bakan Yumaklı, balıkların üreme ve büyüme dönemlerinde av yasaklarının önemine değinerek, bu kuralların uzun vadede balıkçılık sektörü için sürdürülebilirliği garantileyeceğini belirtti. Bu yaklaşımın balık ve balıkçıların geleceği için kritik öneme sahip olduğunu ekledi.