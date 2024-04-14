Doğanın çöpçüsü bu kez Kars’ta görüntülendi

Köroğlu Dağları'ndan Kars'a
Bolu'nun dingin dağlarından Kars-Erzurum Karayolu'na doğru uzanan epik yolculuk başladı. Küçük Akbaba'nın izindeki bu serüven, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Doğanın temizleyicisi
Leşlerle beslenerek doğanın temizliğini üstlenen Küçük Akbaba, doğanın ayrılmaz bir parçası. Ancak nesli tehlikede ve koruma altında.
Kameralar önünde
Dikme Köyü'nün yakınlarında, kameralar Küçük Akbaba'nın yaşam mücadelesini belgeledi. Yol kenarında yiyecek arayışında olan bu muhteşem yaratık, doğanın hassas dengesini korumak için çabalıyor.
Küçük Akbaba'nın estetiği
Küçük Akbaba'nın etkileyici renkleri, gözleri üzerine çekiyor. Ancak bu güzellik, neslinin karşı karşıya olduğu tehlikenin önüne geçemiyor.
Acil koruma çağrısı
Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba için acil önlemler şart. Doğanın temizlikçisinin korunması, ekosistemin devamlılığı için kritik öneme sahip. Kameraya yiyecek arayışındayken yakalanan Akbaba, Kars semalarında özgürlüğünü yeniden kazandı. Ancak bu özgürlük, devam eden tehlikelerle gölgeleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.