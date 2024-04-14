Doğanın çöpçüsü bu kez Kars’ta görüntülendi

Köroğlu Dağları'ndan Kars'a

Bolu'nun dingin dağlarından Kars-Erzurum Karayolu'na doğru uzanan epik yolculuk başladı. Küçük Akbaba'nın izindeki bu serüven, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğanın temizleyicisi

Leşlerle beslenerek doğanın temizliğini üstlenen Küçük Akbaba, doğanın ayrılmaz bir parçası. Ancak nesli tehlikede ve koruma altında.

Kameralar önünde

Dikme Köyü'nün yakınlarında, kameralar Küçük Akbaba'nın yaşam mücadelesini belgeledi. Yol kenarında yiyecek arayışında olan bu muhteşem yaratık, doğanın hassas dengesini korumak için çabalıyor.

Küçük Akbaba'nın estetiği

Küçük Akbaba'nın etkileyici renkleri, gözleri üzerine çekiyor. Ancak bu güzellik, neslinin karşı karşıya olduğu tehlikenin önüne geçemiyor.

Acil koruma çağrısı

Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba için acil önlemler şart. Doğanın temizlikçisinin korunması, ekosistemin devamlılığı için kritik öneme sahip. Kameraya yiyecek arayışındayken yakalanan Akbaba, Kars semalarında özgürlüğünü yeniden kazandı. Ancak bu özgürlük, devam eden tehlikelerle gölgeleniyor.