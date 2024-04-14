Türkiye enflasyonda dünya sıralamasında yükseliyor: Venezuela'yı solladık…

Türkiye, Enflasyon Sıralamasında Venezuela'yı Geride Bıraktı
Mart 2024 itibarıyla Türkiye, yüzde 68,5'lik enflasyon oranıyla Venezuela'yı geçmiş ve dünya genelinde en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkeler sıralamasında dördüncü sıraya yükselmiştir. Bu, Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomik trendlerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Venezuela enflasyon oranında düşüş kaydetti
Latin Amerika ülkesi Venezuela, uzun yıllar süren ekonomik zorlukların ardından enflasyon oranında gözle görülür bir düşüş yaşamıştır. 2024 Mart ayında yüzde 67,8'lik bir orana gerileyerek, dünya sıralamasında beşinci sıraya düşmüştür.
Dünya enflasyon liginde Arjantin zirvede
En yüksek enflasyon oranları listesinde Arjantin, yüzde 276'lık oranla zirvede yer almaktadır. Bu oran, Arjantin'in ekonomik istikrarsızlığının bir yansıması olarak görülmekte. Listede Suriye ve Lübnan sırasıyla yüzde 140 ve yüzde 123'lük enflasyon oranlarıyla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunmaktadır.
Venezuela'nın ekonomik iyileşmesi
Venezuela'nın enflasyon oranındaki düşüş, dolarizasyon süreci, kamu harcamalarındaki azalma ve petrol ihracatındaki artış gibi faktörlerle desteklenmiştir. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin ekonomik durumunun stabilizasyon sürecinde olduğunu ve enflasyonun 12 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtmiştir.
Türkiye'de enflasyon araştırmaları
Türkiye'deki bağımsız kuruluşlar olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mart 2024'te sırasıyla yüzde 124,63 ve yüzde 78,25 gibi daha yüksek enflasyon oranları açıklamıştır. Bu rakamlar, resmi istatistiklerin ötesinde bir perspektif sunarak, ülkedeki fiyat artışlarının daha geniş bir resmini çizmektedir.
Venezuela'nın geçmişten günümüze enflasyon mücadelesi
Venezuela'nın enflasyonla mücadelesi, ülkenin siyasi ve ekonomik krizlerle dolu geçmişi boyunca devam etmiştir. 2018'de yedi haneli enflasyon oranına ulaşan ülke, ABD yaptırımları ve iç karışıklıklarla baş etmeye çalışmıştır. Ancak son dönemdeki ekonomik politikalar, ülkenin enflasyonunu kontrol altına almada belirgin bir başarı göstermiştir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.