Fenerbahçe'nin ve Real Madrid’in efsane futbolcusu Boluspor – Ümraniyespor maçını izledi

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Trendyol 1. Lig mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen bu kritik karşılaşmayı, futbol dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Nicolas Anelka da izledi. Şeref tribününde yer alan Anelka, maçı Boluspor Başkanı Savaş Abak ile birlikte takip etti. Ümraniyespor'un yeni CEO'su olarak görev yapan Anelka, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bolusporlu taraftarlardan sevgi gösterisi

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaparak kariyerine devam eden Anelka, Ümraniyespor'da CEO olarak göreve başlamıştı. Boluspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle zorlanan Ümraniyespor, Anelka'nın liderliğinde ligdeki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Nicolas Anelka, maç öncesinde Bolusporlu taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Nicolas Anelka kimdir?

Nicolas Anelka, futbol kariyerine 1996 yılında Paris Saint Germain takımında başladı. Arsenal, Real Madrid, Liverpool ve Manchester City gibi büyük kulüplerde forma giydikten sonra 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'deki başarılı kariyerinin ardından Bolton Wanderers, Chelsea ve Juventus gibi takımlarda oynayan Anelka, futbolculuk kariyerini Hindistan'ın Mumbai City takımında noktaladı. Futbolculuk kariyeri boyunca Fransa Milli Takımı forması altında da 69 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

İslam dinini kabul eden Anelka

Nicolas Anelka, 2004 yılında İslam dinini kabul ederek Abdul-Selam Bilal ismini aldı. Müslüman kimliği ile de tanınan Anelka, futbol dışında kişisel yaşamıyla da dikkat çekiyor. 2018-2020 yılları arasında Lille genç takımını yöneten Anelka, son olarak Fransa'da Hyeres takımının sportif direktörlüğünü yapmıştı.