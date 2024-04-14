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Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!

İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, Boluspor’un Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçta kritik bir gol atarak, Boluspor'un 1. Lig’deki galibiyet hasretine son verdi ve puanını 46'ya çıkardı.

Mustafa Aykan
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Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol! mask
Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!
Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!
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Bolu Atatürk Stadyumu, Trendol 1. Lig’in 30. haftasında büyük bir futbol şölenine sahne oldu. Boluspor, ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son verdiği karşılaşmada, Ümraniyespor'u Tunahan Çiçek’in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, takımın puanını 46'ya yükseltirken, play-off umutlarını da güçlendirdi.

Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!

Çiçek'ten maçın golü

Karşılaşmanın kritik anları, 86. dakikada yaşandı. İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, Kubilay Sönmez’den aldığı pasla ceza sahası dışından kaleyi denedi. Şutunda Ümraniyespor kalecisi Abdulsamed’in hatasıyla top ağlarla buluştu ve Boluspor’u 1-0 öne geçirdi. 31 yaşındaki Çiçek, bu golle bu sezon 1. Lig’deki ilk gol sevincini yaşayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!

Tunahan Çiçek'in performans

Mücadeleye yedeklerden başlayan Çiçek, 59. dakikada Vüsal Isgandarli'nin yerine oyuna dahil oldu ve maçın seyrini değiştiren isim oldu. Boluspor'un stratejisi ve oyuncu değişiklikleri maçın genel akışını etkileyerek Ümraniyespor karşısında üstünlüğü elde etmesini sağladı. Çiçek’in performansı, takım dinamikleri ve taktik disiplini ile uyumlu bir şekilde öne çıktı.

Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!

Boluspor'un ligdeki konumu

Bu kritik galibiyet, Boluspor’un ligdeki konumunu 7. Sıraya taşıyarak daha da sağlamlaştırdı. Özellikle play-off yarışında yer almayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar için Çiçek’in bu golü, moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.

Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!

# boluspor, atatürk

14 Nis 2024 - 13:25 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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