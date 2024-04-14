Boluspor'un İsveç asıllı yıldızı Tunahan Çiçek’ten ÇİÇEK gibi gol!

Bolu Atatürk Stadyumu, Trendol 1. Lig’in 30. haftasında büyük bir futbol şölenine sahne oldu. Boluspor, ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son verdiği karşılaşmada, Ümraniyespor'u Tunahan Çiçek’in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, takımın puanını 46'ya yükseltirken, play-off umutlarını da güçlendirdi.
Çiçek'ten maçın golü
Karşılaşmanın kritik anları, 86. dakikada yaşandı. İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, Kubilay Sönmez’den aldığı pasla ceza sahası dışından kaleyi denedi. Şutunda Ümraniyespor kalecisi Abdulsamed’in hatasıyla top ağlarla buluştu ve Boluspor’u 1-0 öne geçirdi. 31 yaşındaki Çiçek, bu golle bu sezon 1. Lig’deki ilk gol sevincini yaşayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Tunahan Çiçek'in performans
Mücadeleye yedeklerden başlayan Çiçek, 59. dakikada Vüsal Isgandarli'nin yerine oyuna dahil oldu ve maçın seyrini değiştiren isim oldu. Boluspor'un stratejisi ve oyuncu değişiklikleri maçın genel akışını etkileyerek Ümraniyespor karşısında üstünlüğü elde etmesini sağladı. Çiçek’in performansı, takım dinamikleri ve taktik disiplini ile uyumlu bir şekilde öne çıktı.
Boluspor'un ligdeki konumu
Bu kritik galibiyet, Boluspor’un ligdeki konumunu 7. Sıraya taşıyarak daha da sağlamlaştırdı. Özellikle play-off yarışında yer almayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar için Çiçek’in bu golü, moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.